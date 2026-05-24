  1. У світі

Кішка померла після корму з пташиним грипом: суд змусив виробника заплатити $808 тисяч

23:12, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік виграв суд після смерті кішки від небезпечного корму.
Кішка померла після корму з пташиним грипом: суд змусив виробника заплатити $808 тисяч
Фото: oregonlive.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США суд присяжних у штаті Орегон присудив 808 тисяч доларів жителю Портленда після того, як його 4-річна кішка заразилася пташиним грипом і померла, з’ївши сирий курячий корм для тварин, пише Oregonlive.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До суми компенсації увійшли 8 тисяч доларів витрат на ветеринарні послуги, які компанія Wild Coast Pet Foods має відшкодувати власнику кота Тіму Гансону.

Під час дводенного судового процесу адвокати Гансона заявили, що компанія запевняла покупців у проведенні тестування сирого корму на пташиний грип, хоча насправді цього не робила. Сам Гансон розповів, що довіряв заявам виробника, коли наприкінці 2024 — на початку 2025 року в США почали стрімко поширюватися спалахи H5N1 на птахофермах.

Його сіамська кішка на ім’я Кіра захворіла через кілька днів після того, як з’їла корм Wild Coast Raw Free Range Chicken Formula наприкінці січня 2025 року. Приблизно через тиждень тварина вже задихалася. Ветеринари повідомили, що шансів урятувати кішки більше немає, після чого господар попрощався з улюбленицею.

«Я просто тримав її на руках. Я казав їй, як сильно люблю її», — розповів Гансон. Кіру приспали 9 лютого 2025 року.

Присяжні також зобов’язали компанію виплатити 800 тисяч доларів штрафних санкцій. Адвокати власника кішки стверджували, що виробник діяв із «свідомою байдужістю» до здоров’я тварин та їхніх господарів.

За словами адвоката Майкла Фуллера, в Орегоні після вживання корму Wild Coast загинули щонайменше шість котів, однак Гансон став єдиним власником, який подав позов до суду.

Під час процесу адвокат оприлюднив відеозапис свідчень засновника компанії Тайлера Данкана, який заявив, що корм нібито не вбивав котів.

«Мені відомо, що корм зробив тварин хворими. Але власники самі вирішили приспати домашнього улюбленця. Сам корм не вбив тварину», — сказав Данкан у записаних свідченнях.

Адвокати компанії заявили, що Wild Coast не діяла зі злим умислом, а покладалася на сторонню лабораторію для перевірки продукції на H5N1 та інші штами пташиного грипу.

Пізніше експерт у суді заявив, що методи тестування компанії не відповідали «золотому стандарту», як це обіцяв виробник.

За даними Міністерства сільського господарства США, із 2024 року щонайменше 135 домашніх котів у 22 штатах захворіли на пташиний грип. Багато з них заразилися саме після вживання сирого курячого корму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США тварини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Суд закрив справу щодо військового США про відмову від огляду на сп’яніння, визнавши, що спілкування через ChatGPT замість перекладача порушило право іноземця на захист.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]