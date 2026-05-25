Японський актор озвучування подав до суду через клонування його голосу ШІ

У Японії вперше подали позов через використання голосу людини, згенерованого ШІ без дозволу.

Популярний японський актор озвучення Кенджіро Цуда подав позов до Токійського окружного суду проти оператора відеоплатформи TikTok, вимагаючи видалити відео, у яких, за його словами, його голос було імітовано за допомогою штучного інтелекту без дозволу, пише Japannews.

Як повідомляється, це перший подібний позов у Японії щодо несанкціонованого використання голосу через технології ШІ. На тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту та суперечок щодо порушення різних прав увага до результату цієї справи є особливо високою.

54-річний Кенджіро Цуда відомий як голос Кенто Нанамі в аніме «Магічна битва» та Хякуноске Огати у «Золотому камуї». Також він працює як кіноактор.

Позов було подано ще у листопаді. Наразі вже відбулося три закриті засідання для уточнення спірних питань, а перше відкрите слухання очікується вже цього літа.

У позові зазначається, що відео були опубліковані в TikTok акаунтом невстановленої особи. З липня 2024 року до моменту подання позову було розміщено щонайменше 188 відео. Це ролики з озвученням на теми міських легенд та різноманітних фактів.

Згідно з інформацією, яку автор акаунта розмістив на іншому сайті, відео нібито приносять від 500 до 750 тисяч єн на місяць.

Цуда стверджує, що всі ролики містять озвучення, створене штучним інтелектом, яке звучить ідентично його власному впізнаваному голосу з м’яким та низьким тембром. За словами актора, глядачі могли помилково вважати, що саме він є автором озвучення, що й привертало увагу до відео.

Він вимагає видалення роликів, посилаючись на порушення Закону про запобігання недобросовісній конкуренції та «права на публічність», яке дає знаменитостям виключне право використовувати власний образ та індивідуальні риси.

Оператор TikTok як відповідач стверджує, що озвучення було створене за допомогою «звичайного чоловічого голосу», сформованого на основі голосу друга автора акаунта, про що нібито прямо зазначено на сторонньому сайті користувача. У компанії вважають, що плутанини виникнути не могло, а тому закон не було порушено.

Також відповідач наголошує, що більшість коментарів під відео стосується їхнього змісту, а не голосу, тому порушення «права на публічність» немає.

Адвокат Цуди в коментарі The Yomiuri Shimbun заявив: «Якщо безконтрольне створення голосів за допомогою ШІ залишиться без реагування, це може завадити розвитку індустрії озвучення. Ми сподіваємося, що перемога у цій справі допоможе чітко визначити межі порушення закону та підтримає акторів озвучення у захисті їхніх прав».

Японський підрозділ компанії TikTok заявив, що «належним чином реагує в межах судового процесу» та утримається від подальших коментарів.

