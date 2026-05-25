Японский актер озвучивания подал в суд из-за клонирования его голоса ИИ

00:06, 25 мая 2026
В Японии впервые подали иск из-за использования голоса человека, сгенерированного ИИ без разрешения.
Популярный японский актер озвучивания Кэндзиро Цуда подал иск в Токийский окружной суд против оператора видеоплатформы TikTok, требуя удалить видео, в которых, по его словам, его голос был имитирован с помощью искусственного интеллекта без разрешения, пишет Japannews.

Как сообщается, это первый подобный иск в Японии относительно несанкционированного использования голоса через технологии ИИ. На фоне стремительного развития искусственного интеллекта и споров о нарушении различных прав внимание к результату этого дела особенно высоко.

54-летний Кэндзиро Цуда известен как голос Кэнто Нанами в аниме «Магическая битва» и Хякуноскэ Огаты в «Золотом камуе». Также он работает как киноактер.

Иск был подан еще в ноябре. На данный момент уже состоялось три закрытых заседания для уточнения спорных вопросов, а первое открытое слушание ожидается уже этим летом.

В иске отмечается, что видео были опубликованы в TikTok-аккаунте неустановленного лица. С июля 2024 года до момента подачи иска было размещено как минимум 188 видео. Это ролики с озвучиванием на темы городских легенд и различных фактов.

Согласно информации, которую автор аккаунта разместил на другом сайте, видео якобы приносят от 500 до 750 тысяч иен в месяц.

Цуда утверждает, что все ролики содержат озвучивание, созданное искусственным интеллектом, которое звучит идентично его собственному узнаваемому голосу с мягким и низким тембром. По словам актера, зрители могли ошибочно считать, что именно он является автором озвучивания, что и привлекало внимание к видео.

Он требует удаления роликов, ссылаясь на нарушение Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции и «права на публичность», которое дает знаменитостям исключительное право использовать собственный образ и индивидуальные черты.

Оператор TikTok в качестве ответчика утверждает, что озвучивание было создано с помощью «обычного мужского голоса», сформированного на основе голоса друга автора аккаунта, о чем якобы прямо указано на стороннем сайте пользователя. В компании считают, что путаницы возникнуть не могло, а потому закон нарушен не был.

Также ответчик подчеркивает, что большинство комментариев под видео касается их содержания, а не голоса, поэтому нарушения «права на публичность» нет.

Адвокат Цуды в комментарии The Yomiuri Shimbun заявил: «Если бесконтрольное создание голосов с помощью ИИ останется без реагирования, это может помешать развитию индустрии озвучивания. Мы надеемся, что победа в этом деле поможет четко определить границы нарушения закона и поддержит актеров озвучивания в защите их прав».

Японское подразделение компании TikTok заявило, что «надлежащим образом реагирует в рамках судебного процесса» и воздержится от дальнейших комментариев.



