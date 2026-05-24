Звільнення за власним бажанням чи за угодою сторін: коли не потрібно відпрацьовувати два тижні

Закон передбачає різні правила звільнення: пояснюємо, коли можна піти з роботи без затримок.

В Україні працівники можуть звільнитися як за власним бажанням, так і за угодою сторін, однак ці підстави мають суттєві юридичні відмінності. Від обраного способу припинення трудових відносин залежить, чи потрібно відпрацьовувати два тижні, чи можна відкликати заяву, а також хто визначає дату звільнення. Особливі правила діють і під час воєнного стану.

Ми проаналізували основні відмінності між звільненням за власним бажанням та за угодою сторін відповідно до норм Кодексу законів про працю України.

Хто ухвалює рішення про звільнення

У разі звільнення за власним бажанням ініціатором виступає працівник. Роботодавець зобов’язаний прийняти заяву та оформити припинення трудових відносин.

Звільнення за угодою сторін відбувається лише за взаємною домовленістю працівника та роботодавця. У такому випадку рішення приймається спільно.

Чи потрібно відпрацьовувати два тижні

При звільненні за власним бажанням працівник повинен попередити роботодавця не пізніше ніж за два тижні.

Водночас стаття 38 КЗпП передбачає винятки. Якщо є поважні причини — зокрема переїзд, вступ до закладу освіти чи інші обставини, визначені законом, — працівника мають звільнити у строк, який він сам зазначить у заяві.

У випадку звільнення за угодою сторін жодних обов’язкових строків закон не встановлює. Дату припинення трудового договору сторони визначають самостійно.

Чи можна відкликати заяву про звільнення

Працівник, який подав заяву на звільнення за власним бажанням, може відкликати її протягом двох тижнів. Однак це правило не діє, якщо на його місце вже запросили іншого працівника, якому відповідно до законодавства не можна відмовити у працевлаштуванні.

Якщо ж трудові відносини припиняються за угодою сторін, відкликати заяву можна лише за згодою обох сторін — працівника і роботодавця.

Які правила діють під час воєнного стану

Під час воєнного стану працівник має право звільнитися за власною ініціативою у строк, зазначений у заяві, якщо підприємство розташоване в районі бойових дій та існує загроза його життю чи здоров’ю.

Водночас це правило не поширюється на випадки примусового залучення до суспільно корисних робіт або до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

