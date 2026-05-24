У США на рік відклали страту засудженого, бо лікарі не змогли знайти вену для смертельної ін’єкції

22:36, 24 травня 2026
У штаті Теннессі в США щонайменше на рік перенесли страту 57-річного Тоні Каррутерса після невдалої спроби виконати смертний вирок. Причиною стало те, що медики не змогли встановити катетер і знайти вену для проведення смертельної ін’єкції.

Після інциденту губернатор штату ухвалив рішення про відтермінування страти, вказує CNN.

За даними департаменту виправних установ штату Теннессі, процедура виконання вироку була зупинена через технічні труднощі під час підготовки смертельної ін’єкції. Після цього влада штату ухвалила рішення перенести страту щонайменше на один рік.

Тоні Каррутерса засудили за вбивство трьох людей, скоєне у 1994 році.

Подібні випадки вже траплялися в інших штатах США. Зокрема, після кількох невдалих процедур із встановленням катетерів влада штату Айдахо змінила законодавство та затвердила розстріл як основний спосіб виконання смертного вироку.

