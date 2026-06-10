Чоловік оскаржив штраф за п’яне керування через 5 років: яке рішення ухвалив суд

Черкаський апеляційний суд відмовив водієві, який через п’ять років після винесення постанови спробував оскаржити штраф у 17 тисяч гривень та річне позбавлення прав за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

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Черкаський апеляційний суд переглянув справу щодо водія, якого раніше притягнули до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Суд перевірив законність та обґрунтованість постанови Черкаського районного суду від 22 червня 2021 року. Про це повідомили у суді.

Суть справи

Обставини справи мали місце 3 квітня 2021 року. Того вечора, близько 23:10, у селі Мошні на вул. Спасопереображеній правоохоронці зупинили автомобіль «Ауді» польської реєстрації, яким керував громадянин.

Під час перевірки у водія перевірили ознаки алкогольного сп'яніння: різкий алкоголь з порожнини рота та відповідну поведінку. Огляд за допомогою приладу «Драгер» показав 1,96 % промілу, що також підтверджено висновком лікаря-нарколога. Того ж вечора складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 1 ст. 130 КУпАП.

У червні 2021 року Черкаський районний суд визнав особу винною та наклав стягнення: штраф у розмірі 17 000 грн з позбавленям права керування транспортними засобами строком на один рік.

У 2026 році захисник, який діє в інтересах чоловіка подав апеляційну скаргу, у якій зазначив, що при прийнятті рішення, суд першої інстанції неповно з`ясував усі фактичні обставини справи, не надав належної оцінки доказам, у зв`язку з чим оскаржувана постанова суду є незаконною та необгрунтованою.

Вказав, що об`єктивних, належних та допустимих доказів винуватості чоловіка у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, у справі не зібрано, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на її користь.

Оскільки громадянин у судовому засіданні не був, постанову за місцем реєстрані не отримував, тому просив поновити строк на апеляційне оскарження.

Рішення апеляції у справі № 707/719/21

Черкаський апеляційний суд, поновивши строк на апеляційне оскарження, перевірив усі доводи скарги та відхилив їх як необґрунтовані.

Невизнання своєї вини розцінив, як бажання уникнути відповідальності за вчинення даного правопорушення та зазначив, що суд першої інстанції обґрунтовано притягнув громадянина до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, зокрема його вина підтверджується зібраними доказами, які містяться в матеріалах справи, а саме комплексом взаємоузгоджених доказів: протоколом про правопорушення, роздруківкою приладу «Драгер», актом огляду, висновком медичного закладу та показаннями двох свідків. За результатами апеляційного розгляду постанову Черкаського районного суду залишено без змін, а апеляційну скаргу — без задоволення. Постановка є остаточною і оскарженню не підлягає.

Окремої уваги заслуговує процесуальний аспект цієї справи.

Особа, щодо якої було складено протокол про адміністративне правопорушення, не з'явилася на судове засідання, не цікавилася станом розгляду матеріалів та результатами розгляду. Стверджувала, що не отримала постанови за місцем реєстрації і саме тому апеляційну скаргу подано лише через п'ять років після винесення рішення.

Суд апеляційної інстанції забезпечив доступ особи до правосуддя повторив, однак це не змінило результату.

Ця ситуація є нагадуванням: якщо щодо вас складено протокол про адміністративне правопорушення, ви зобов’язані самостійно цікавитися ходом і результатами розгляду справи. Незнання про винесену постанову не звільняє від відповідальності та не є підставою для її скасування. Дізнатися про дату, час розгляду справи можна на офіційному сайті суду або звернувшись до канцелярії суду.

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