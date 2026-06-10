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Мужчина обжаловал штраф за пьяное управление через 5 лет: какое решение принял суд

07:18, 10 июня 2026
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Черкасский апелляционный суд отказал водителю, который через пять лет после вынесения постановления попытался оспорить штраф в 17 тысяч гривен и годовое лишение прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина обжаловал штраф за пьяное управление через 5 лет: какое решение принял суд
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Черкасский апелляционный суд пересмотрел дело в отношении водителя, которого ранее привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд проверил законность и обоснованность постановления Черкасского районного суда от 22 июня 2021 года. Об этом сообщили в суде.

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Суть дела

Обстоятельства дела имели место 3 апреля 2021 года. В тот вечер, около 23:10, в селе Мошны на улице Спасо-Преображенской правоохранители остановили автомобиль Audi с польской регистрацией, которым управлял гражданин.

Во время проверки у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения: резкий запах алкоголя изо рта и соответствующее поведение. Освидетельствование с помощью прибора Drager показало 1,96 промилле, что также было подтверждено заключением врача-нарколога. В тот же вечер был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

В июне 2021 года Черкасский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

В 2026 году защитник, действующий в интересах мужчины, подал апелляционную жалобу, в которой указал, что при принятии решения суд первой инстанции неполно выяснил все фактические обстоятельства дела и не дал надлежащей оценки доказательствам, в связи с чем обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным.

Он отметил, что объективных, надлежащих и допустимых доказательств виновности мужчины в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, в деле не собрано, а все сомнения относительно доказанности вины должны толковаться в его пользу.

Поскольку гражданин не присутствовал на судебном заседании и не получил постановление по месту регистрации, он просил восстановить срок на апелляционное обжалование.

Решение апелляции по делу № 707/719/21

Черкасский апелляционный суд, восстановив срок на апелляционное обжалование, проверил все доводы жалобы и отклонил их как необоснованные.

Непризнание своей вины суд расценил как желание избежать ответственности за совершение данного правонарушения и отметил, что суд первой инстанции обоснованно привлек гражданина к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП. В частности, его вина подтверждается собранными доказательствами, содержащимися в материалах дела, а именно комплексом взаимосогласованных доказательств: протоколом о правонарушении, распечаткой прибора Drager, актом освидетельствования, заключением медицинского учреждения и показаниями двух свидетелей.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление Черкасского районного суда было оставлено без изменений, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Отдельного внимания заслуживает процессуальный аспект этого дела.

Лицо, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении, не явилось на судебное заседание, не интересовалось ходом рассмотрения материалов и результатами дела. Мужчина утверждал, что не получил постановление по месту регистрации и именно поэтому апелляционная жалоба была подана лишь через пять лет после вынесения решения.

Суд апелляционной инстанции обеспечил лицу доступ к правосудию повторно, однако это не изменило результат.

Эта ситуация является напоминанием: если в отношении вас составлен протокол об административном правонарушении, вы обязаны самостоятельно интересоваться ходом и результатами рассмотрения дела. Незнание о вынесенном постановлении не освобождает от ответственности и не является основанием для его отмены. Узнать дату и время рассмотрения дела можно на официальном сайте суда или обратившись в канцелярию суда.

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