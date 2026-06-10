Кабмін змінив правила проживання у тимчасовому житлі: непрацюючих ВПО можуть виселити

Уряд уточнив порядок проживання ВПО у МТП, зокрема умови договорів, моніторинг і підстави для виселення.

Фото: ІРС-Південь

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Внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з територій активних бойових дій та/або чиє житло зруйноване або пошкоджене, мають право на розміщення в місцях тимчасового проживання на безоплатній основі, при цьому витрати на житлово-комунальні послуги компенсуються державою.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою № 930 від 1 вересня 2023 року. Оновлення стосуються правил користування приміщеннями, процедури поселення, моніторингу умов проживання, підстав виселення, а також взаємодії органів влади та міжнародних організацій у сфері забезпечення житлом ВПО.

Однією з ключових змін є оновлення механізму моніторингу місць тимчасового проживання. До його проведення можуть залучатися представники органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних і національних неурядових організацій, а також самі внутрішньо переміщені особи та їх об’єднання (за згодою). Результати моніторингу мають передаватися керівникам місць тимчасового проживання, власникам або балансоутримувачам, а також Міністерству соціальної політики. При цьому рекомендації з чек-листів моніторингу мають використовуватися для приведення умов проживання у відповідність до мінімальних вимог.

Також встановлено новий підхід до включення об’єктів до переліку місць тимчасового проживання. Перед ухваленням відповідного рішення обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні або військові адміністрації мають проводити моніторинг об’єкта на предмет відповідності мінімальним вимогам.

Крім того, передбачено обов’язок обласних та міських військових адміністрацій надавати Міністерству соціальної політики інформацію про загальну кількість ліжко-місць, наявні вільні місця, а також дані про осіб, які проживають у таких об’єктах. Це має забезпечити формування та ведення централізованого обліку осіб, забезпечених місцями тимчасового проживання.

Зокрема, змінено порядок оформлення проживання. Право користування приміщенням виникає на підставі договору, який має бути укладений не пізніше з дня вселення або протягом 90 календарних днів у разі відсутності необхідних документів. Строк дії договору встановлюється на шість місяців з можливістю подальшого продовження на аналогічні періоди, якщо відсутні підстави для припинення.

Також уточнено, що у період воєнного стану для поселення можуть використовуватися цифрові документи, зокрема е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон або єДокумент, а також довідки ДМС про подання документів для оформлення паспорта.

Крім того зміни торкнулися підстав для припинення проживання та виселення. Серед них:

систематичні порушення умов договору;

наявність житла у власності;

відсутність у місці тимчасового проживання понад 60 календарних днів без поважних причин;

подання недостовірних даних;

виключення місця тимчасового проживання з відповідного переліку.

Серед оновлених підстав для розірвання договору є несприяння непрацюючою особою працездатного віку своїй зайнятості або ненабуття нею статусу безробітного протягом трьох місяців з дня укладення договору.

Відповідно до змін, якщо непрацююча особа працездатного віку зобов’язана протягом трьох місяців після укладення договору вжити заходів для сприяння своїй зайнятості. Такі заходи визначаються відповідно до статті 4 Закону України “Про зайнятість населення” і можуть включати працевлаштування, реєстрацію як фізичної особи — підприємця, взяття на облік як особи, що провадить незалежну професійну діяльність, подання заяви на отримання допомоги для здобуття економічної самостійності, мікрогранту або гранту на створення чи розвиток власного бізнесу, ваучера на навчання або ж набуття статусу безробітного.

Таким чином, невиконання цього обов’язку протягом визначеного строку є підставою для припинення договору та подальшого виселення з місця тимчасового проживання.

Також встановлено 15-денний строк для виселення після припинення права користування, якщо інше не визначено договором.

Оновлено й підхід до пріоритетності поселення. Першочергове право на вселення та продовження проживання мають багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, сім’ї з маломобільних груп населення, ветерани, учасники бойових дій, сім’ї загиблих Захисників і Захисниць, особи з інвалідністю, вагітні жінки, люди похилого віку, а також ВПО, чиє житло знищене або пошкоджене та внесене до відповідних державних реєстрів або підтверджене актами обстеження.

Окремо уточнено порядок переселення та обов’язок завчасного повідомлення — не пізніше ніж за чотири тижні до дати переселення, за винятком випадків зміни статусу об’єкта або його непридатності.

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