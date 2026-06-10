Кабмин изменил правила проживания во временном жилье: неработающих ВПЛ могут выселить

Правительство уточнило порядок проживания ВПЛ в местах временного проживания, в частности условия договоров, мониторинг и основания для выселения.

Фото: ІРС-Південь

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Правительство уточнило порядок проживания внутренне перемещенных лиц в местах временного проживания, в частности условия договоров, мониторинг и основания для выселения.

Внутренне перемещенные лица, которые выехали с территорий активных боевых действий и/или чье жилье разрушено или повреждено, имеют право на размещение в местах временного проживания на безвозмездной основе. При этом расходы на жилищно-коммунальные услуги компенсируются государством.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц, утвержденный постановлением № 930 от 1 сентября 2023 года. Обновления касаются правил пользования помещениями, процедуры поселения, мониторинга условий проживания, оснований для выселения, а также взаимодействия органов власти и международных организаций в сфере обеспечения жильем ВПЛ.

Одним из ключевых изменений стало обновление механизма мониторинга мест временного проживания. К его проведению могут привлекаться представители органов государственной власти, местного самоуправления, международных и национальных неправительственных организаций, а также сами внутренне перемещенные лица и их объединения (с их согласия). Результаты мониторинга должны передаваться руководителям мест временного проживания, собственникам или балансодержателям, а также Министерству социальной политики. При этом рекомендации, содержащиеся в чек-листах мониторинга, должны использоваться для приведения условий проживания в соответствие с минимальными требованиями.

Также установлен новый подход к включению объектов в перечень мест временного проживания. Перед принятием соответствующего решения областные, Киевская и Севастопольская городские, районные государственные или военные администрации должны проводить мониторинг объекта на предмет соответствия минимальным требованиям.

Кроме того, предусмотрена обязанность областных и городских военных администраций предоставлять Министерству социальной политики информацию об общем количестве койко-мест, наличии свободных мест, а также данные о лицах, проживающих в таких объектах. Это должно обеспечить формирование и ведение централизованного учета лиц, обеспеченных местами временного проживания.

В частности, изменен порядок оформления проживания. Право пользования помещением возникает на основании договора, который должен быть заключен не позднее дня вселения либо в течение 90 календарных дней в случае отсутствия необходимых документов. Срок действия договора устанавливается на шесть месяцев с возможностью дальнейшего продления на аналогичные периоды при отсутствии оснований для его прекращения.

Также уточнено, что в период военного положения для поселения могут использоваться цифровые документы, в частности е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу или еДокумент, а также справки ГМС о подаче документов для оформления паспорта.

Кроме того, изменения коснулись оснований для прекращения проживания и выселения. Среди них:

систематическое нарушение условий договора;

наличие жилья в собственности;

отсутствие в месте временного проживания более 60 календарных дней без уважительных причин;

предоставление недостоверных данных;

исключение места временного проживания из соответствующего перечня.

Среди обновленных оснований для расторжения договора предусмотрено отсутствие содействия со стороны неработающего лица трудоспособного возраста своему трудоустройству либо неполучение им статуса безработного в течение трех месяцев со дня заключения договора.

Согласно изменениям, неработающее лицо трудоспособного возраста обязано в течение трех месяцев после заключения договора принять меры для содействия своей занятости. Такие меры определяются в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О занятости населения» и могут включать трудоустройство, регистрацию в качестве физического лица — предпринимателя, постановку на учет как лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, подачу заявления на получение помощи для достижения экономической самостоятельности, микрогранта или гранта на создание либо развитие собственного бизнеса, ваучера на обучение либо получение статуса безработного.

Таким образом, невыполнение этой обязанности в течение установленного срока является основанием для прекращения договора и последующего выселения из места временного проживания.

Также установлен 15-дневный срок для выселения после прекращения права пользования, если иное не предусмотрено договором.

Обновлен и подход к приоритетности поселения. Первоочередное право на вселение и продление проживания имеют многодетные семьи, семьи с детьми, семьи из маломобильных групп населения, ветераны, участники боевых действий, семьи погибших Защитников и Защитниц Украины, лица с инвалидностью, беременные женщины, пожилые люди, а также ВПЛ, чье жилье уничтожено или повреждено и внесено в соответствующие государственные реестры либо подтверждено актами обследования.

Отдельно уточнен порядок переселения и обязанность заблаговременного уведомления — не позднее чем за четыре недели до даты переселения, за исключением случаев изменения статуса объекта либо его непригодности для проживания.

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