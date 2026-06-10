Может ли работодатель отказаться принимать заявление на увольнение: что говорит закон

Что делать работнику, если работодатель игнорирует заявление об увольнении или отказывается его принимать

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Бывают ситуации, когда работник решает уволиться, но работодатель отказывается принимать заявление или затягивает его регистрацию. Из-за этого у людей часто возникает вопрос: может ли руководитель фактически заблокировать увольнение, не подписав документ? Трудовое законодательство Украины четко определяет права работника в таких случаях и устанавливает порядок прекращения трудовых отношений по собственному желанию.

Работодатель не может отказать в принятии заявления об увольнении

В соответствии со статьей 38 Кодекса законов о труде Украины работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели.

Это означает, что заявление об увольнении является односторонним волеизъявлением работника. Работодатель не имеет права отказываться принимать такое заявление, а подобные действия могут расцениваться как нарушение трудового законодательства.

Когда начинается отсчет двухнедельного срока для увольнения

Важно, что двухнедельный срок предупреждения начинает исчисляться с момента подачи заявления независимо от того, поставило ли руководство на нем свою подпись.

Иными словами, отсутствие подписи работодателя на заявлении не отменяет право работника на увольнение и не останавливает течение установленного законом срока.

Что делать, если работодатель не принимает заявление об увольнении

Если работодатель умышленно не принимает заявление, работник может воспользоваться несколькими способами для подтверждения факта его подачи.

В частности, заявление можно:

направить заказным письмом с уведомлением о вручении;

зарегистрировать в канцелярии предприятия с получением входящего номера;

в случае возникновения спора обратиться в территориальный орган Гоструда;

защищать свои права в судебном порядке.

В каких случаях можно уволиться без отработки двух недель

Закон также предусматривает случаи, когда работник может уволиться в срок, который определяет самостоятельно, без ожидания окончания двухнедельного срока. Такое право возникает, если продолжение работы невозможно по уважительным причинам.

К таким основаниям относятся:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;

беременность;

уход за ребенком до достижения им 14-летнего возраста или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;

уход за лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

прием на работу по конкурсу;

другие уважительные причины.

В таких случаях работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.

Можно ли уволиться из-за нарушения трудовых прав

Работник также имеет право расторгнуть трудовой договор в определенный им срок, если работодатель не выполняет требования трудового законодательства, нарушает условия коллективного или трудового договора, совершает моббинг (травлю) либо не принимает меры по его прекращению.

При этом факт моббинга должен быть подтвержден судебным решением, вступившим в законную силу.

Что будет, если работник передумал увольняться

Трудовое законодательство содержит и важную оговорку для работников, которые после подачи заявления изменили свое решение.

Если после окончания срока предупреждения об увольнении работник не оставил работу и не настаивает на прекращении трудовых отношений, работодатель не вправе уволить его на основании ранее поданного заявления.

Когда работодатель все же может уволить работника по поданному заявлению

Исключение составляют случаи, когда на место работника уже приглашен другой работник, которому в соответствии с законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора.

В такой ситуации работодатель имеет право оформить увольнение в соответствии с ранее поданным заявлением.

Таким образом, работодатель не может отказаться принимать заявление об увольнении по собственному желанию или блокировать реализацию этого права. Закон гарантирует работнику возможность прекратить трудовые отношения по собственной инициативе, а также предусматривает механизмы защиты в случае противоправных действий работодателя.

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