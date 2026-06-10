Чи може роботодавець відмовитися приймати заяву на звільнення: що говорить закон

Що робити працівнику, якщо роботодавець ігнорує заяву про звільнення або відмовляється її приймати.

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Бувають ситуації, коли працівник вирішує звільнитися, але роботодавець відмовляється приймати заяву або затягує її реєстрацію. Через це у людей часто виникає запитання: чи може керівник фактично заблокувати звільнення, не підписавши документ? Трудове законодавство України чітко визначає права працівника в таких випадках і встановлює порядок припинення трудових відносин за власним бажанням.

Роботодавець не може відмовити у прийнятті заяви на звільнення

Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, письмово попередивши роботодавця про своє рішення за два тижні.

Це означає, що заява про звільнення є одностороннім волевиявленням працівника. Роботодавець не має права відмовлятися приймати таку заяву, а подібні дії можуть розцінюватися як порушення трудового законодавства.

Коли починається відлік двотижневого строку для звільнення

Важливо, що двотижневий строк попередження починає обчислюватися з моменту подання заяви, незалежно від того, чи поставило керівництво на ній свій підпис.

Іншими словами, відсутність підпису роботодавця на заяві не скасовує право працівника на звільнення і не зупиняє перебіг встановленого законом строку.

Що робити, якщо роботодавець не приймає заяву на звільнення

Якщо роботодавець навмисно не приймає заяву, працівник може скористатися кількома способами для підтвердження факту її подання.

Зокрема, заяву можна:

надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення;

зареєструвати в канцелярії підприємства з отриманням вхідного номера;

у разі виникнення спору звернутися до територіального органу Держпраці;

захищати свої права у судовому порядку.

У яких випадках можна звільнитися без відпрацювання двох тижнів

Закон також передбачає випадки, коли працівник може звільнитися у строк, який визначає самостійно, без очікування завершення двотижневого терміну. Таке право виникає, якщо продовження роботи є неможливим через поважні причини.

До таких підстав належать:

переїзд на нове місце проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

вступ до закладу освіти;

неможливість проживання у відповідній місцевості, підтверджена медичним висновком;

вагітність;

догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку;

догляд за особою з інвалідністю І групи;

вихід на пенсію;

прийняття на роботу за конкурсом;

інші поважні причини.

У таких випадках роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Чи можна звільнитися через порушення трудових прав

Працівник також має право розірвати трудовий договір у визначений ним строк, якщо роботодавець не виконує вимоги трудового законодавства, порушує умови колективного або трудового договору, вчиняє мобінг (цькування) чи не вживає заходів для його припинення.

Водночас факт мобінгу має бути підтверджений судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Що буде, якщо працівник передумав звільнятися

Трудове законодавство містить і важливе застереження для працівників, які після подання заяви змінили своє рішення.

Якщо після закінчення строку попередження про звільнення працівник не залишив роботу та не наполягає на припиненні трудових відносин, роботодавець не має права звільнити його на підставі раніше поданої заяви.

Коли роботодавець все ж може звільнити працівника за поданою заявою

Виняток становлять випадки, коли на місце працівника вже запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

У такій ситуації роботодавець має право оформити звільнення відповідно до поданої раніше заяви.

Отже, роботодавець не може відмовитися приймати заяву про звільнення за власним бажанням або блокувати реалізацію цього права. Закон гарантує працівнику можливість припинити трудові відносини за власною ініціативою, а також передбачає механізми захисту у випадку протиправних дій роботодавця.

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