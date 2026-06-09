Комітет Верховної Ради підтримав декриміналізацію порнографії між повнолітніми

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії.

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Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше писала, що законопроєкт №15294 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії» передбачає одночасно посилення кримінально-правового захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства відповідно до положень Ланцаротської конвенції, а також декриміналізацію окремих дій з порнографічною продукцією між повнолітніми особами.

Документ пропонує комплексні зміни до статей 301–303 Кримінального кодексу України та посилення відповідальності за злочини, пов’язані з дитячою порнографією, сексуальною експлуатацією дітей і втягненням неповнолітніх у проституцію.

Рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт за основу було підтримано одноголосно всіма членами Комітету з питань свободи слова.

До 15 років ув’язнення за окремі злочини

Нагадаємо, що законопроєкт пропонує підвищити санкції за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, проведення сексуальних шоу за участю дітей, створення місць розпусти та втягнення дітей у проституцію.

Для окремих особливо тяжких випадків, зокрема якщо злочин вчинено організованою групою або особами, відповідальними за виховання чи нагляд за дитиною, передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Декриміналізація контенту між повнолітніми

Водночас законопроєкт змінює підхід до кримінально-правового регулювання обігу порнографічної продукції між повнолітніми особами. Зокрема, пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень та інших предметів порнографічного характеру серед повнолітніх осіб.

Підтриманий комітетом законопроєкт №15294 фактично повертає до парламентського порядку денного питання декриміналізації порнографічного контенту між повнолітніми особами.

Як зазначала «Судово-юридична газета», 28 травня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії. За його ухвалення проголосували лише 207 народних депутатів.

Отже, після невдалої спроби ухвалити окремий законопроєкт про декриміналізацію порнографії питання знову повертається до Верховної Ради — цього разу в пакеті зі значним посиленням відповідальності за дитячу порнографію, сексуальну експлуатацію дітей та інші злочини проти неповнолітніх.

Нагадаємо, що основним комітетом з розгляду законопроєкту є Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

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