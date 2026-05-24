В США на год отложили казнь осужденного, потому что врачи не смогли найти вену для смертельной инъекции

22:36, 24 мая 2026
Врачи не смогли установить катетер осужденному — в США перенесли исполнение смертного приговора.
В штате Теннесси в США как минимум на год перенесли казнь 57-летнего Тони Каррутерса после неудачной попытки привести смертный приговор в исполнение. Причиной стало то, что медики не смогли установить катетер и найти вену для проведения смертельной инъекции.

После инцидента губернатор штата принял решение об отсрочке казни, указывает CNN.

По данным департамента исправительных учреждений штата Теннесси, процедура исполнения приговора была остановлена из-за технических трудностей во время подготовки смертельной инъекции. После этого власти штата приняли решение перенести казнь как минимум на один год.

Тони Каррутерса осудили за убийство трех человек, совершенное в 1994 году.

Подобные случаи уже происходили в других штатах США. В частности, после нескольких неудачных процедур по установке катетеров власти штата Айдахо изменили законодательство и утвердили расстрел как основной способ исполнения смертного приговора.

