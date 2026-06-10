Валерія Попова обрано головою Саксаганського районного суду Кривого Рогу

За результатами таємного голосування головою Саксаганського райсуду м. Кривого Рогу обрано Валерія Попова.

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У Саксаганському районному суді м. Кривого Рогу відбулися збори суддів, під час яких розглядалося питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою суду обрано суддю Валерія Попова.

Він обійматиме посаду строком на три роки — з 28 травня 2026 року по 27 травня 2029 року.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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