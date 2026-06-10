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Валерія Попова обрано головою Саксаганського районного суду Кривого Рогу

07:54, 10 червня 2026
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За результатами таємного голосування головою Саксаганського райсуду м. Кривого Рогу обрано Валерія Попова.
Валерія Попова обрано головою Саксаганського районного суду Кривого Рогу
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У Саксаганському районному суді м. Кривого Рогу відбулися збори суддів, під час яких розглядалося питання обрання голови суду.

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За результатами таємного голосування головою суду обрано суддю Валерія Попова.

Він обійматиме посаду строком на три роки — з 28 травня 2026 року по 27 травня 2029 року.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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суд суддя Кривий Ріг Саксаганський райсуд

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