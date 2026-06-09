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Військового із Сумщини судитимуть за продаж зброї, яку він знайшов на позиціях ворога

21:12, 9 червня 2026
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ДБР викрило військового, який продавав трофейну зброю з Курської області.
Військового із Сумщини судитимуть за продаж зброї, яку він знайшов на позиціях ворога
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця із Сумської області, якого обвинувачують у незаконному продажі зброї та боєприпасів. Обвинувальний акт скеровали до суду.

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Як повідомили в ДБР, під час виконання бойових завдань на території Курської області РФ у 2025 році військовий виявив на покинутих позиціях російських військ дві штурмові гвинтівки іноземного виробництва, 152 набої, чотири гранати із запалами та гранатомет.

За даними слідства, замість передачі знайденої зброї у встановленому порядку військовослужбовець перевіз його до місця дислокації свого підрозділу та почав шукати покупців.

Згодом у місті Кролевець він продав одну штурмову гвинтівку за 2 тисячі доларів США. Після цього чоловік домовився з тим самим покупцем про продаж решти зброї та боєприпасів.

Працівники ДБР затримали військового під час отримання грошей під час фінальної оборудки. У чоловіка вилучили кошти, зброю та боєприпаси.

Військовослужбовцю інкримінують незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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зброя Суми війна ДБР військовослужбовці

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