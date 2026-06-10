Водіям загрожує штраф 34 тисячі грн за автомобілі, які звуком нагадують шахеди: що не так із «прямотоками»

За автомобілі з вихлопними системами, що створюють шум, схожий на звук безпілотників, пропонували штраф до 34 тисяч грн і позбавлення права керування.

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В Україні вже майже три роки залишається без розгляду законопроєкт, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності для водіїв транспортних засобів із надмірно гучними вихлопними системами. Ініціативу зареєстрували ще у серпні 2023 року на тлі численних скарг на автомобілі та мотоцикли з так званими «прямоточними» глушниками.

Під час війни ревіння таких транспортних засобів не лише порушує громадський спокій, а й може нагадувати звуки ворожих безпілотників або ракет, викликаючи тривогу серед населення.

За порушення пропонується штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок — на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами.

Йдеться про законопроєкт №9564 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму», який був зареєстрований у Верховній Раді 2 серпня 2023 року.

Які штрафи хочуть запровадити за гучні автомобілі та мотоцикли

Законопроєкт пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 121-4, яка встановлюватиме окрему відповідальність за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

За перше порушення пропонується встановити штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі це становить 17 тисяч гривень.

Якщо водій повторно протягом року вчинить таке саме порушення, штраф може зрости до 34 тисяч гривень. Крім того, суд зможе позбавити порушника права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Чому хочуть карати водіїв за «прямотоки»

Останнім часом серед частини водіїв поширилася практика втручання у систему вихлопних газів транспортних засобів.

Метою такого втручання є так званий тюнінг автомобілів і мотоциклів, який призводить до значного збільшення шуму від роботи двигуна. Особливо поширеною така практика, за оцінкою авторів законопроєкту, є серед молоді та водіїв мотоциклів.

Йдеться насамперед про встановлення «прямоточних глушників», подвійних спортивних вихлопних систем та інших технічних пристроїв, які не передбачені конструкцією транспортного засобу та його виробником.

На думку ініціаторів законопроєкту, такі зміни порушують тишу та спокій громадян і викликають справедливе невдоволення суспільства.

Крім того, через відсутність загального обов’язкового технічного контролю для більшості транспортних засобів процес переобладнання вихлопних систем фактично залишається неконтрольованим.

Проблему пов’язують із війною та «шахедами»

Окремий акцент роблять на впливі надмірного шуму в умовах воєнного стану.

Звуки транспортних засобів із модифікованими вихлопними системами можуть бути схожими на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів, зокрема «шахедів», а також створювати враження ракетної чи авіаційної небезпеки.

Це може викликати додаткову тривогу серед населення та відволікати військовослужбовців і правоохоронців від виконання завдань із захисту держави.

Схожу позицію раніше озвучували в Міністерстві внутрішніх справ. Там вказували, що ревіння окремих транспортних засобів дуже схоже на звук польоту безпілотника або ракети.

«Таким чином держава дбає про громадян і хоче захистити людей. Адже ми знаємо, що в період повномасштабної війни, в період постійних тривог наші громадяни відчувають певний неспокій, коли їде транспортний засіб, який перевищує рівень допустимого шуму. Такі ревіння дуже схожі на політ безпілотного літального апарату або ракети», — зазначав в МВС.

Які зміни пропонують до КУпАП та інших законів

Документом пропонується не лише запровадити нову статтю в КУпАП.

Законопроєкт передбачає зміни до Закону «Про дорожній рух», відповідно до яких водії будуть зобов’язані не допускати випадків керування транспортними засобами із перевищенням допустимого рівня шуму в межах населених пунктів.

Також пропонується доповнити перелік підстав для заборони експлуатації транспортних засобів. Однією з таких підстав може стати порушення допустимого рівня шуму на території населених пунктів.

Крім того, зміни планується внести до Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Ним пропонується прямо встановити обов’язок не допускати керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму в межах населених пунктів.

При цьому автори спеціально зазначили, що заборона стосуватиметься саме населених пунктів. За їхнім задумом, це дозволить уникнути проблем під час проведення автомобільних спортивних змагань та інших заходів за межами міст і сіл.

Хто розглядатиме справи та чи зможуть затримувати автомобілі

Законопроєкт передбачає окремий порядок розгляду таких правопорушень.

У разі першого порушення справи розглядатимуть органи Національної поліції.

Якщо ж водій повторно протягом року порушить вимоги щодо допустимого рівня шуму, справу розглядатиме суд.

Також документом пропонується надати поліцейським право тимчасово затримувати транспортні засоби у випадках вчинення такого правопорушення шляхом блокування або доставлення на спеціальний майданчик чи стоянку в передбачених законом випадках.

Чому автори вважають чинне законодавство недостатнім

Ініціатори законопроєкту вважають, що чинне законодавство не містить чіткої та прямої заборони на експлуатацію транспортних засобів із надмірним рівнем шуму.

Вони звертають увагу, що стаття 182 КУпАП про порушення тиші та стаття 121 КУпАП про технічні несправності транспортних засобів не завжди охоплюють випадки використання надмірно гучних вихлопних систем.

Крім того, стаття 81 КУпАП оперує поняттям «рівень впливу фізичних факторів», яке не має чіткого законодавчого визначення, що, на думку авторів, ускладнює практичне застосування цієї норми.

Саме тому вони пропонують запровадити окрему статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка прямо встановлюватиме відповідальність за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.

Втім, попри значний суспільний резонанс після реєстрації та підтримку ідеї з боку представників МВС, законопроєкт №9564 уже майже три роки залишається нерозглянутим Верховною Радою.

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