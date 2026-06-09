Рада Європи підтримала новий Цивільний кодекс, але закликала захистити журналістські розслідування

На тлі рекордних 15 тисяч поправок Рада Європи підтримала реформу цивільного законодавства та надала рекомендації щодо захисту свободи слова.

Фото: SUD.UA

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Рада Європи надала важливий і загалом позитивний правовий висновок щодо проєкту нового Цивільного кодексу України №15150. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, європейські партнери підтримують прагнення України модернізувати цивільне законодавство. У висновку позитивно оцінили комплексний підхід до врегулювання цифрових прав, а також чітке розмежування права на відповідь і права на спростування.

«Для цифрової епохи це суттєвий крок уперед», — зазначив Стефанчук.

Які рекомендації надала Рада Європи щодо нового Цивільного кодексу

Водночас експерти Ради Європи запропонували низку рекомендацій щодо доопрацювання документа.

Зокрема, йдеться про необхідність додаткових гарантій для журналістських розслідувань, OSINT-аналітики та антикорупційного контролю, щоб правила обробки даних не створювали перешкод для суспільно важливої діяльності.

Окрему увагу у висновку приділили впровадженню ефективних механізмів протидії SLAPP-позовам, урахуванню практики Європейського суду з прав людини щодо ширших меж допустимої критики публічних осіб, а також забезпеченню пропорційності способів захисту порушених прав.

За словами спікера парламенту, робоча група вже опрацьовує пропозиції медіаспільноти, експертів та міжнародних партнерів.

«Попереду — подальший професійний діалог і консультації з усіма сторонами, яких стосуватимуться положення нового Кодексу», — зазначив він.

Стефанчук наголосив, що завданням реформи є створення сучасного Цивільного кодексу, який відповідатиме європейським стандартам, захищатиме права людини та забезпечуватиме належні гарантії свободи.

До проєкту Цивільного кодексу подали понад 15 тисяч поправок

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до проєкту нового Цивільного кодексу України №15150 подали 15 328 поправок і пропозицій.

За словами Руслана Стефанчука, значна частина з них може бути спробою заблокувати розгляд документа у другому читанні.

Він зазначав, що така кількість поправок стала рекордною для законопроєктів, які розглядав Комітет Верховної Ради з питань правової політики за останні два скликання парламенту.

Для порівняння, раніше максимальна кількість поправок до одного законопроєкту становила близько 5 тисяч. Таким чином, проєкт нового Цивільного кодексу більш ніж утричі перевищив попередній рекорд.

Спроба заблокувати розгляд кодексу

Водночас Голова Верховної Ради звертав увагу, що сам проєкт кодексу містить майже 2 тисячі статей, тому в середньому на одну статтю припадає близько 7–8 поправок.

За його словами, переважну більшість поправок подали троє-четверо народних депутатів — як окремо, так і у співавторстві.

«Зрозуміло, що це спроба заблокувати розгляд проєкту у другому читанні. У парламентському світі це називається філібастером», — заявив Стефанчук.

Водночас він наголошував, що інші народні депутати подали конструктивні пропозиції у значно меншій кількості, які розглядатиме профільна робоча група.

Крім того, за словами спікера парламенту, триває робота з громадськими об’єднаннями, професійними асоціаціями та іншими спільнотами, які висловили свої зауваження до тексту проєкту.

«Деякі з них відображені, зокрема, і в моїх поправках до проєкту Цивільного кодексу», — додав Руслан Стефанчук.

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