  1. В Україні

Земельний податок: хто має право на пільгу та як нею скористатися

23:30, 24 травня 2026
Фото: magnific.com
Порядок справляння податків і зборів, їх адміністрування, а також повноваження контролюючих органів визначає Податковий кодекс України. Про це нагадало головне управління ДПС у Київській області.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб передбачені статтею 281 ПКУ. Зокрема, відповідно до пункту 281.1, від сплати земельного податку звільняються окремі категорії громадян, серед яких — пенсіонери за віком.

Згідно з пунктом 281.2 ПКУ таке звільнення поширюється на земельні ділянки за кожним видом цільового використання у межах установлених норм, а саме:

  • для ведення особистого селянського господарства — до 2,0 га;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

- у селах — до 0,25 га;

- у селищах — до 0,15 га;

- у містах — до 0,10 га;

  • для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;
  • для будівництва індивідуального гаража — до 0,01 га;
  • для ведення садівництва — до 0,12 га.

Підставою для застосування пільги є документи, що підтверджують відповідний статус, зокрема пенсійне посвідчення пенсіонера за віком.

Фізична особа може скористатися правом на пільгу щодо земельного податку за ділянки, визначені статтею 281 ПКУ, за наявності документального підтвердження такого права.

Водночас звертаємо увагу: на період дії єдиного податку четвертої групи від сплати земельного податку звільняються також власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, які передали такі землі в оренду, користування або на інших умовах (зокрема на умовах емфітевзису) платнику єдиного податку четвертої групи.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

