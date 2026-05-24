Земельный налог: кто имеет право на льготу и как ею воспользоваться

23:30, 24 мая 2026
Льготы по уплате земельного налога для физических лиц предусмотрены статьей 281 Налогового кодекса.
Фото: magnific.com
Порядок взимания налогов и сборов, их администрирование, а также полномочия контролирующих органов определяет Налоговый кодекс Украины. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

Льготы по уплате земельного налога для физических лиц предусмотрены статьей 281 НКУ. В частности, согласно пункту 281.1, от уплаты земельного налога освобождаются отдельные категории граждан, среди которых — пенсионеры по возрасту.

Согласно пункту 281.2 НКУ такое освобождение распространяется на земельные участки по каждому виду целевого использования в пределах установленных норм, а именно:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2,0 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок):

- в селах — до 0,25 га;

- в поселках — до 0,15 га;

- в городах — до 0,10 га;

  • для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;
  • для строительства индивидуального гаража — до 0,01 га;
  • для ведения садоводства — до 0,12 га.

Основанием для применения льготы являются документы, подтверждающие соответствующий статус, в частности пенсионное удостоверение пенсионера по возрасту.

Физическое лицо может воспользоваться правом на льготу по земельному налогу за участки, определенные статьей 281 НКУ, при наличии документального подтверждения такого права.

В то же время обращаем внимание: на период действия единого налога четвертой группы от уплаты земельного налога освобождаются также собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи, которые передали такие земли в аренду, пользование или на других условиях (в частности на условиях эмфитевзиса) плательщику единого налога четвертой группы.

ГНС

