  1. В Україні

Мобілізованим пояснили, як нараховується грошове забезпечення під час БЗВП

21:25, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час базової підготовки військові отримують мінімум 20 130 грн, а після навчання сума може зрости залежно від умов служби.
Мобілізованим пояснили, як нараховується грошове забезпечення під час БЗВП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сумському обласному ТЦК та СП роз’яснили, як нараховується грошове забезпечення для мобілізованих військовослужбовців.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після мобілізації новобранців направляють на обов’язкову базову загальновійськову підготовку (БЗВП), яка триває 51 день. Після цього передбачено щонайменше 14 днів адаптації у військовому підрозділі.

З першого дня навчання військовослужбовцю нараховується грошове забезпечення. Мінімальний розмір становить 20 130 грн, однак сума може змінюватися залежно від посади, звання та інших чинників.

Виплата надходить у наступному календарному місяці. Наприклад, якщо проходження БЗВП розпочалося у квітні, перші кошти нарахують у травні.

Також із початку служби військових забезпечують формою, взуттям, засобами захисту, речовим майном і повноцінним харчуванням.

Після завершення підготовки військовослужбовці можуть отримувати додаткові виплати — від 30 000 до 170 000 грн залежно від умов служби та виконання бойових або службових завдань.

Крім того, після першого повного місяця служби передбачена допомога на оздоровлення. Водночас під час проходження БЗВП планова відпустка не надається — рішення щодо відпустки після завершення навчання ухвалює командир.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Суми мобілізація виплати військовим

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Суд закрив справу щодо військового США про відмову від огляду на сп’яніння, визнавши, що спілкування через ChatGPT замість перекладача порушило право іноземця на захист.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]