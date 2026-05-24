Мобілізованим пояснили, як нараховується грошове забезпечення під час БЗВП

Під час базової підготовки військові отримують мінімум 20 130 грн, а після навчання сума може зрости залежно від умов служби.

У Сумському обласному ТЦК та СП роз’яснили, як нараховується грошове забезпечення для мобілізованих військовослужбовців.

Після мобілізації новобранців направляють на обов’язкову базову загальновійськову підготовку (БЗВП), яка триває 51 день. Після цього передбачено щонайменше 14 днів адаптації у військовому підрозділі.

З першого дня навчання військовослужбовцю нараховується грошове забезпечення. Мінімальний розмір становить 20 130 грн, однак сума може змінюватися залежно від посади, звання та інших чинників.

Виплата надходить у наступному календарному місяці. Наприклад, якщо проходження БЗВП розпочалося у квітні, перші кошти нарахують у травні.

Також із початку служби військових забезпечують формою, взуттям, засобами захисту, речовим майном і повноцінним харчуванням.

Після завершення підготовки військовослужбовці можуть отримувати додаткові виплати — від 30 000 до 170 000 грн залежно від умов служби та виконання бойових або службових завдань.

Крім того, після першого повного місяця служби передбачена допомога на оздоровлення. Водночас під час проходження БЗВП планова відпустка не надається — рішення щодо відпустки після завершення навчання ухвалює командир.

