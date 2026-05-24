Мобилизованным объяснили, как начисляется денежное довольствие во время базовой военной подготовки

Во время базовой подготовки военнослужащие получают не менее 20 130 грн, а после обучения сумма может увеличиться в зависимости от условий службы.

В Сумском областном ТЦК и СП разъяснили, как начисляется денежное довольствие для мобилизованных военнослужащих.

После мобилизации новобранцев направляют на обязательную базовую общевойсковую подготовку (БЗВП), которая длится 51 день. После этого предусмотрено не менее 14 дней адаптации в воинском подразделении.

С первого дня обучения военнослужащему начисляется денежное довольствие. Минимальный размер составляет 20 130 грн, однако сумма может меняться в зависимости от должности, звания и других факторов.

Выплата поступает в следующем календарном месяце. Например, если прохождение БЗВП началось в апреле, первые средства начислят в мае.

Также с начала службы военных обеспечивают формой, обувью, средствами защиты, вещевым имуществом и полноценным питанием.

После завершения подготовки военнослужащие могут получать дополнительные выплаты — от 30 000 до 170 000 грн в зависимости от условий службы и выполнения боевых или служебных задач.

Кроме того, после первого полного месяца службы предусмотрена помощь на оздоровление. В то же время во время прохождения БЗВП плановый отпуск не предоставляется — решение об отпуске после завершения обучения принимает командир.

