Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15260 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо удосконалення заходів з виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості» від 19 травня 2026 року, який пропонує розширити повноваження Національної поліції України у справах щодо необґрунтованих активів.

Документ спрямований на посилення механізмів виявлення активів, законність походження яких викликає сумніви, а також на розширення інструментів збору доказів у справах про їх стягнення в дохід держави.

Із пояснювальної записки випливає, що автори законопроєкту вважають чинну модель недостатньою, оскільки Національна поліція фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але не має окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами в межах цивільного процесу.

Суть законодавчих змін

Законопроєкт передбачає комплексні зміни до КУпАП, ЦПК України та Закону «Про Національну поліцію», які фактично розширюють роль Національної поліції у справах щодо необґрунтованих активів.

Поліції пропонують надати повноваження не лише щодо виявлення таких активів і збору доказів їх необґрунтованості, а й щодо розшуку та арешту майна, яке може бути стягнуте в дохід держави.

Для цього поліція зможе безоплатно отримувати інформацію від державних органів, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, у тому числі з автоматизованих систем, реєстрів і банків даних.

Законопроєкт також визначає строки реагування на запити Національної поліції України. Передбачається, що суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, будуть зобов’язані протягом трьох днів надати необхідну інформацію, а у разі неможливості — не пізніше десятиденного строку з дня отримання запиту повідомити про причини, що перешкоджають її наданню.

Окремо документ дозволяє залучати спеціалістів та експертів для оцінки вартості активів з ознаками необґрунтованості, а змінами до статті 290 ЦПК України Національну поліцію фактично включають до переліку органів, уповноважених вживати заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.

Водночас законопроєкт посилює відповідальність за перешкоджання такій діяльності. Зокрема, пропонується поширити дію статті 185-13 КУпАП на випадки невиконання законних вимог посадових осіб Національної поліції України — йдеться про ненадання інформації, надання недостовірних даних, порушення строків відповіді або повідомлення третіх осіб про збір інформації у таких справах.

Що може змінити законопроєкт

Законопроєкт має на меті зробити систему виявлення необґрунтованих активів більш оперативною за рахунок територіальної мережі підрозділів Національної поліції. Автори документа прямо вказують, що кількість справ щодо необґрунтованих активів наразі є незначною, а строки збору матеріалів можуть скоротитися саме через залучення поліції.

Фактично проєкт суттєво розширює роль Національної поліції у сфері антикорупційного контролю. Якщо раніше повноваження щодо виявлення необґрунтованих активів були переважно зосереджені навколо НАБУ, САП та інших спеціалізованих органів, то тепер поліція також отримує окремий процесуальний інструментарій для роботи з такими активами.

Крім того, документ посилює механізми інформаційної взаємодії між поліцією, державними органами та юридичними особами, а також створює окремий механізм відповідальності за перешкоджання збору інформації у справах щодо необґрунтованих активів.

Водночас законопроєкт може викликати дискусію щодо меж повноважень Національної поліції у сфері антикорупційного контролю, адже поліція фактично отримує ширший доступ до реєстрів, збору інформації та механізмів пошуку необґрунтованих активів.

Окремого доопрацювання можуть потребувати питання контролю за використанням таких повноважень і гарантій захисту інформації з обмеженим доступом. У разі ухвалення документ може суттєво посилити механізми виявлення активів із ознаками необґрунтованості та пришвидшити підготовку матеріалів для їх стягнення в дохід держави.

