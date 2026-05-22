  1. Публікації
  2. / В Україні

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

12:00, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.
Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15260 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо удосконалення заходів з виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості» від 19 травня 2026 року, який пропонує розширити повноваження Національної поліції України у справах щодо необґрунтованих активів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ спрямований на посилення механізмів виявлення активів, законність походження яких викликає сумніви, а також на розширення інструментів збору доказів у справах про їх стягнення в дохід держави.

Із пояснювальної записки випливає, що автори законопроєкту вважають чинну модель недостатньою, оскільки Національна поліція фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але не має окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами в межах цивільного процесу.

Суть законодавчих змін

Законопроєкт передбачає комплексні зміни до КУпАП, ЦПК України та Закону «Про Національну поліцію», які фактично розширюють роль Національної поліції у справах щодо необґрунтованих активів.

Поліції пропонують надати повноваження не лише щодо виявлення таких активів і збору доказів їх необґрунтованості, а й щодо розшуку та арешту майна, яке може бути стягнуте в дохід держави.

Для цього поліція зможе безоплатно отримувати інформацію від державних органів, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, у тому числі з автоматизованих систем, реєстрів і банків даних.

Законопроєкт також визначає строки реагування на запити Національної поліції України. Передбачається, що суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, будуть зобов’язані протягом трьох днів надати необхідну інформацію, а у разі неможливості — не пізніше десятиденного строку з дня отримання запиту повідомити про причини, що перешкоджають її наданню.

Окремо документ дозволяє залучати спеціалістів та експертів для оцінки вартості активів з ознаками необґрунтованості, а змінами до статті 290 ЦПК України Національну поліцію фактично включають до переліку органів, уповноважених вживати заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.

Водночас законопроєкт посилює відповідальність за перешкоджання такій діяльності. Зокрема, пропонується поширити дію статті 185-13 КУпАП на випадки невиконання законних вимог посадових осіб Національної поліції України — йдеться про ненадання інформації, надання недостовірних даних, порушення строків відповіді або повідомлення третіх осіб про збір інформації у таких справах.

Що може змінити законопроєкт

Законопроєкт має на меті зробити систему виявлення необґрунтованих активів більш оперативною за рахунок територіальної мережі підрозділів Національної поліції. Автори документа прямо вказують, що кількість справ щодо необґрунтованих активів наразі є незначною, а строки збору матеріалів можуть скоротитися саме через залучення поліції.

Фактично проєкт суттєво розширює роль Національної поліції у сфері антикорупційного контролю. Якщо раніше повноваження щодо виявлення необґрунтованих активів були переважно зосереджені навколо НАБУ, САП та інших спеціалізованих органів, то тепер поліція також отримує окремий процесуальний інструментарій для роботи з такими активами.

Крім того, документ посилює механізми інформаційної взаємодії між поліцією, державними органами та юридичними особами, а також створює окремий механізм відповідальності за перешкоджання збору інформації у справах щодо необґрунтованих активів.

Водночас законопроєкт може викликати дискусію щодо меж повноважень Національної поліції у сфері антикорупційного контролю, адже поліція фактично отримує ширший доступ до реєстрів, збору інформації та механізмів пошуку необґрунтованих активів.

Окремого доопрацювання можуть потребувати питання контролю за використанням таких повноважень і гарантій захисту інформації з обмеженим доступом. У разі ухвалення документ може суттєво посилити механізми виявлення активів із ознаками необґрунтованості та пришвидшити підготовку матеріалів для їх стягнення в дохід держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція законопроект кодекс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Криза відводів та дефіцит кадрів: чому європейські стандарти правосуддя не працюють в Україні

Чому ідеально виписані європейські рекомендації щодо відводів та самовідводів суддів розбиваються об практику Вищої ради правосуддя та хронічний кадровий голод.

Іноземців в Україні змусять складати платний іспит з української мови, а вартість визначить Кабмін

В Україні пропонують змінити підхід до мовної сертифікації іноземців.

Адвокатська монополія на гонорар успіху: чому суди не присуджують компенсацію за послуги юриста без свідоцтва адвоката

Чи може сторона у справі розраховувати на компенсацію витрат, якщо її інтереси захищав професійний юрист, але без адвокатського свідоцтва.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]