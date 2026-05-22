У КМДА хотіли би, щоб вартість проїзду в метро становила 64 грн, а в наземному транспорті — 44 грн

12:07, 22 травня 2026
Водночас,через соціальну чутливість питання у КМДА вирішили зупинитися на вартості у 30 гривень.
Як відомо, у Києві з 15 липня 2026 року планують підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті — ціна разової поїздки становитиме 30 гривень.

Киянам пояснили, що новий тариф сформований з урахуванням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу та забезпечення належного рівня оплати праці працівників галузі.

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА зазначили, що тариф у 30 грн розрахували на основі фактичних витрат підприємств за 2025 рік. Під час розрахунків врахували зростання цін на промислову продукцію та послуги, подорожчання електроенергії й пального, збільшення вартості запчастин і ремонтних робіт, а також потребу у конкурентних зарплатах для працівників транспорту.

За даними міської влади, витрати столичного метро на оплату праці та електроенергію збільшилися відповідно на 61,7% і 66,9%. У КП «Київпастранс» витрати на паливно-мастильні матеріали зросли на 74,8%, а на ремонт і технічне обслуговування рухомого складу та інфраструктури — на 63,3%.

Одночасно з цим пасажиропотік комунального транспорту скоротився приблизно на 42% у порівнянні з показниками, які бралися до уваги під час попереднього перегляду тарифів у 2018 році. У КМДА наголошують, що через зростання витрат на енергоносії, оплату праці та обслуговування транспорту суттєво збільшилася собівартість перевезення одного пасажира.

Також у мерії звернули увагу на зміну ключових економічних показників за останні роки. Зокрема, індекс споживчих цін за 2018–2025 роки сягнув 212,5%, а з прогнозом на 2026 рік — 233,5%. Мінімальна заробітна плата за цей період збільшилася у 2,3 раза — з 3723 грн до 8647 грн. Середня зарплата у Києві зросла у 3,7 раза — з 13 548 грн у 2018 році до 49 381 грн у березні 2026 року.

Крім того, тариф на електроенергію для транспортних підприємств підвищився у 6,6 раза — з 2,25 грн до 14,93 грн за кВт·год. Вартість дизельного пального для КП «Київпастранс» збільшилася у 3,7 раза — з 24,26 грн до 89,42 грн за літр.

У транспортних підприємствах столиці підрахували, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік мав би становити 64,60 грн для метро та 44,14 грн для автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера.

Втім, у міській владі наголошують, що через соціальну чутливість питання тариф у 30 грн визначили на основі фактичних, а не прогнозованих витрат підприємств. У КМДА зазначають, що ця сума є нижчою за повністю економічно обґрунтований рівень і покликана зберегти баланс між фінансовою стабільністю транспортної системи та доступністю перевезень для мешканців столиці в умовах воєнного часу.

У разі збереження нинішнього тарифу на рівні 8 грн місту довелося б значно збільшити дотації транспортним підприємствам із бюджету. У мерії попереджають, що це могло б негативно вплинути на фінансування відновлення енергетичної інфраструктури та підготовку Києва до наступного опалювального сезону.

Також у КМДА застерігають, що недостатнє фінансування транспортної галузі може призвести до скорочення ремонтних робіт, погіршення технічного стану рухомого складу, збільшення інтервалів руху транспорту, нестачі кадрів через низький рівень зарплат і відкладення модернізації транспортної інфраструктури.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, чи зміняться умови проїзду для учнів і студентів після підвищення тарифів на громадський транспорт.

