  1. В Україні

Неподання повідомлення про працівника – що робити роботодавцям після виявлення порушення

13:01, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У разі виявлення помилки роботодавець має негайно подати коректне повідомлення та провести внутрішній аудит кадрового обліку.
Неподання повідомлення про працівника – що робити роботодавцям після виявлення порушення
Фото: pixabay
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради пояснила, як діяти роботодавцю у випадку, якщо виявлено неподання повідомлення про прийняття працівника до ДПС або наявність помилки в ньому.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві зазначають, що такі ситуації трапляються доволі часто — зокрема під час кадрових змін, у період воєнного стану або при зміні відповідальних осіб. У таких випадках головне — не ігнорувати проблему та оперативно її виправити.

Подати повідомлення одразу після виявлення

Якщо повідомлення про прийняття працівника взагалі не було подано, роботодавець повинен подати його одразу після виявлення порушення, вказавши фактичну дату наказу та дату початку роботи працівника.

В інспекції підкреслюють, що подання із запізненням не скасовує самого факту порушення, однак може свідчити про добросовісну поведінку роботодавця та враховуватися під час перевірок.

Перевірити кадрові та фінансові документи

Також роботодавцю рекомендують перевірити повний пакет документів щодо працівника, зокрема наказ про прийняття, трудовий договір (за наявності письмової форми), особову картку, табелі обліку робочого часу, документи щодо нарахування заробітної плати, а також сплату податків і внесків.

Ці документи можуть підтверджувати, що трудові відносини були оформлені належним чином, а порушення стосувалося лише неподання повідомлення.

Виправлення помилок у вже поданих повідомленнях

Якщо в повідомленні вже є помилки — неправильно зазначені дані працівника, дата або номер наказу, роботодавець має подати скасовуюче повідомлення та нове, з коректними даними.

Проведення внутрішнього аудиту

Після виявлення порушення рекомендується провести внутрішню перевірку кадрового обліку: усіх прийнятих працівників, наявності повідомлень, правильності дат та відповідності кадрових і бухгалтерських документів.

У інспекції зазначають, що одна помилка часто може свідчити про системні недоліки в організації кадрового обліку.

Фіксація причин порушення

Доцільним є документальне оформлення причин помилки — службові записки, акти внутрішньої перевірки або пояснення відповідальної особи. Це може мати значення під час перевірок або судових спорів.

Врахування судової практики

У судовій практиці враховується, що якщо працівник був фактично оформлений, роботодавець сплачував податки, нараховував заробітну плату та вів кадрову документацію, то неподання повідомлення не завжди прирівнюється до неоформлених трудових відносин.

У таких випадках роботодавці можуть оскаржувати накладені санкції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДПС трудові відносини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Криза відводів та дефіцит кадрів: чому європейські стандарти правосуддя не працюють в Україні

Чому ідеально виписані європейські рекомендації щодо відводів та самовідводів суддів розбиваються об практику Вищої ради правосуддя та хронічний кадровий голод.

Іноземців в Україні змусять складати платний іспит з української мови, а вартість визначить Кабмін

В Україні пропонують змінити підхід до мовної сертифікації іноземців.

Адвокатська монополія на гонорар успіху: чому суди не присуджують компенсацію за послуги юриста без свідоцтва адвоката

Чи може сторона у справі розраховувати на компенсацію витрат, якщо її інтереси захищав професійний юрист, але без адвокатського свідоцтва.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]