Верховна Рада розгляне законопроєкт про декриміналізацію порнографії наприкінці травня

Декриміналізація порно може вийти на голосування 28 травня, адже у парламенті знову заговорили про законопроєкт 12191.

Як розповідала раніше «Судово-юридична газета», група народних депутатів у 2024 році внесла до парламенту законопроєкт 12191 про декриміналізацію порно.

З того моменту пройшло уже 1,5 року, а документ досі був без руху.

Однак, на фоні новин про кришування поліцеськими «порноофісів», про законопроєкт знову заговорили.

Зазначимо, що за даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

За інформацією народного депутата, у Верховній Раді планують винести на розгляд законопроєкт 12191 про декриміналізацію порнографії.

Депутат зазначив, що законопроєкт був поданий разом із колегами з профільного правоохоронного комітету парламенту та, за його словами, є «компромісним». Також він заявив, що всі зауваження до документа вже зняті і політичних перепон не має бути.

Водночас у парламенті поки не впевнені, чи вистачить голосів для ухвалення документа.

Також депутат звернув увагу на можливу колізію із законодавством про оподаткування цифрових платформ. За його словами, після ухвалення відповідного закону може виникнути ситуація, коли держава одночасно вимагатиме сплачувати податки з такого контенту і водночас передбачатиме кримінальну відповідальність за нього.

За попереднім графіком, розгляд законопроєкту може відбутися 28 травня.

«Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років. Все», - зазначив ініціатор документу.

Кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake)

екстремальне порно (насильництво тощо)

порно з дітьми і розповсюдження серед дітей.

Сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами.

«Це не «легалізація порно», бо воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо. Це – «декриміналізація порно». Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові «таємні закупівлі» у веб-камерах» - вказали у ВРУ.

