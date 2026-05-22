Кібератака на держреєстр — і ви можете залишитися без квартири: нова пропозиція створює ризики для майна

Нотаріуси нагошують: право власності не повинно залежати від запису в електронному реєстрі, який може зазнати збою чи кібератаки.

Колаж: SUD.UA

Проєкт нового Цивільного кодексу України може зробити право власності залежним від записів у державних реєстрах, що в умовах війни та регулярних кібератак створює серйозні ризики для власників майна. Такого висновку дійшла Нотаріальна палата у правовому аналізі Книги 9 проєкту ЦК №15150, де йдеться про «публічність прав цивільних». У документі наголошується, що реєстри в Україні вже працюють нестабільно, містять помилки та прогалини, а прив’язка самого існування права до електронного запису може поставити під загрозу право власності громадян, державне та комунальне майно.

Реєстр не може створювати право власності

У НПУ розкритикували запропоновану в проєкті модель, за якою юридичні наслідки можуть напряму залежати від запису у публічному реєстрі. Зокрема, у документі звертають увагу на положення статей 1911 та 1923 про те, що права та юридичні наслідки пов’язуються із внесенням запису до реєстру, а сам реєстр фактично набуває «правовстановлювального» значення.

Нотаріальна палата категорично заперечує такий підхід і наголошує: реєстр є лише технічною базою даних, а не джерелом виникнення права.

У випадку знищення реєстру або інформації особа не повинна втрачати своє право власності й ставати лише «номінальним посідачем» майна. У НПУ наголошують, що речове право виникає не зі створення електронного запису, а з реальних правовідносин — договору, спадкування, створення речі чи інших юридичних фактів.

Окремо підкреслюється, що жодне спотворення інформації, знищення серверів, технічної інфраструктури чи маршрутизації не повинно впливати на саме існування права.

У НПУ вважають, що публічний реєстр має виконувати лише правофіксуючу функцію — тобто фіксувати вже існуюче право для подальшої реалізації, а не створювати його.

Нотаріуси заявили про небезпеку реєстрової моделі під час війни

Окремо у документі наголошується, що концептуальна зміна системи державної реєстрації в умовах воєнного стану є неприйнятною.

НПУ прямо зазначає, що національні реєстри вже зараз працюють нестабільно, а в умовах війни регулярно зазнають масштабних кібератак. Крім того, у реєстрах накопичувалися помилки та прогалини протягом багатьох років.

У зв’язку з цим нотаріуси попереджають: якщо юридичне існування права буде повністю залежати від факту реєстрації у такій системі, це створить системні ризики для права власності громадян.

Реєстри досі не містять повної інформації про майно

Також увагу звертають на проблему неповного наповнення державних реєстрів. За оцінкою НПУ, відсоток внесення інформації про права до електронних реєстрів залишається низьким. Особливо це стосується об’єктів державної та комунальної власності.

За умови переходу до моделі «реєстрового пріоритету» така неповнота даних створює додаткові високі ризики для державного та комунального майна.

Ризики легалізації незаконних записів

Ще одним ризиком називають можливість виникнення ситуацій, коли незаконно внесені до реєстру відомості після кількох перепродажів можуть фактично легалізувати майно через механізм захисту добросовісного набувача.

Для впровадження Книги 9 доведеться перебудовувати всю систему реєстрів

Реалізація Книги 9 вимагатиме масштабної технічної реформи всієї системи державної реєстрації та повного оновлення програмного забезпечення державних реєстрів.

У НПУ зазначають, що це потребуватиме значних фінансових витрат і масштабного технічного завдання саме під час війни. Крім того, доведеться змінювати велику кількість підзаконних нормативних актів та адаптовувати інструкції до програмного забезпечення реєстрів.

Несвоєчасне виконання такого комплексу змін може призвести до колапсу системи державної реєстрації, цивільного обороту та спричинити велику кількість спорів.

Що пропонує Нотаріальна палата

За результатами аналізу Нотаріальна палата України запропонувала залишити регулювання державної реєстрації прав, юридичних фактів та юридичних станів у сфері окремих профільних законів та виключити Книгу 9 із проєкту нового Цивільного кодексу України.

