Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» Верховний суд Іспанії відмовив у застосуванні екстреного забезпечувального заходу щодо урядового декрету про надзвичайну легалізацію мігрантів.

Суд дійшов висновку, що заявники не довели наявності «особливої терміновості», необхідної для негайного зупинення дії нормативного акта без заслуховування уряду. Водночас провадження щодо законності самого декрету та можливого його тимчасового призупинення продовжується у звичайному порядку.

Що передбачає декрет про легалізацію

Справу розглядала Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo після подання позову Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica — організації, яка оскаржила урядовий Real Decreto про «regularización extraordinaria» мігрантів.

Декрет був затверджений Радою міністрів Іспанії у квітні 2026 року та фактично відкрив процедуру масового врегулювання правового статусу осіб, які перебували в країні без належних документів. За оцінками уряду, йшлося приблизно про 500 тисяч людей.

Документ дозволив іноземцям подавати заяви на отримання дозволу на проживання та роботу за винятковими обставинами. Подання заяв було відкрито практично одразу після ухвалення декрету — як в електронній формі, так і через адміністративні офіси.

Чому декрет оскаржили у Верховному суді

Позивачі просили суд застосувати «suspensión cautelarísima» — особливий механізм іспанського адміністративного процесу, який дозволяє негайно зупинити дію нормативного акта без попереднього заслуховування іншої сторони.

На думку заявників, запуск процедури легалізації створював ризик незворотних наслідків, оскільки після подання великої кількості заяв та видачі дозволів на проживання скасування декрету в майбутньому втратило б практичний сенс. У позові також стверджувалося, що уряд фактично провів масштабну міграційну амністію через підзаконний акт, що нібито виходить за межі його повноважень.

Окремо заявники наголошували на «масовому та накопичувальному» характері наслідків декрету. Вони вказували, що одразу після набрання чинності акта почнеться оформлення великої кількості індивідуальних адміністративних рішень, включно з наданням дозволів на проживання та роботу, що, на їхню думку, унеможливить ефективне відновлення попереднього стану в разі подальшого скасування декрету судом.

Позиція Верховного суду Іспанії

Верховний суд ці аргументи не підтримав.

В ухвалі суд зазначив, що для застосування «cautelarísima» закон вимагає доведення саме виняткової та об’єктивної терміновості, а не лише посилання на швидке набрання чинності нормативним актом або припущення про можливі наслідки його реалізації.

Суд прямо вказав, що сама дата вступу акта в силу не може автоматично вважатися підставою для екстреного судового втручання.

Колегія суддів також звернула увагу, що декрет передбачає повноцінну адміністративну процедуру із перевірками, строками та вимогами до заявників, а тому наслідки його застосування не виникають миттєво та не свідчать самі по собі про необхідність негайного блокування акта. Суд дійшов висновку, що питання про можливе призупинення декрету може бути розглянуте у звичайному процесуальному порядку після отримання позиції уряду.

Що було далі

Після відмови у терміновому призупиненні Верховний суд відкрив стандартну процедуру розгляду клопотання про забезпечувальні заходи та надав уряду десять днів для подання заперечень. Надалі до процесу долучилися також Comunidad de Madrid, партія Vox, Hazte Oír та інші організації, які окремо просили призупинити дію декрету.

У своїх поясненнях Abogacía del Estado — юридична служба уряду Іспанії — просила суд не блокувати процедуру легалізації, наголошуючи, що потенційні заявники вже перебували на території Іспанії до ухвалення декрету та фактично користувалися державними сервісами.

Представники уряду стверджували, що легалізація не створить нового навантаження на систему охорони здоров’я чи соціальні служби, а навпаки дозволить інтегрувати цих осіб у легальний ринок праці та збільшити надходження соціальних внесків і податків.

Верховний суд Іспанії має провести нове засідання

Tribunal Supremo 22 травня 2026 року має розглянути вже не екстрене клопотання про негайне блокування декрету, а повноцінні заяви про його тимчасове призупинення на час розгляду справи по суті. Засідання проводить Sala de lo Contencioso-Administrativo Верховного суду Іспанії.

На розгляді перебувають одразу кілька позовів, поданих Comunidad de Madrid, партією Vox, Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica та іншими організаціями. Усі вони вимагають тимчасово зупинити дію урядового декрету про легалізацію мігрантів до остаточного вирішення спору щодо його законності.

Своєю чергою уряд Іспанії наполягає, що блокування декрету створить правову невизначеність для сотень тисяч осіб, які вже почали процедуру легалізації, а також може фактично зірвати реалізацію всієї програми, оскільки строки подання заяв обмежені. Остаточного рішення за результатами сьогоднішнього засідання станом на зараз ще немає.

