  В Україні

Водіям категорії «В» зі стажем 5 років пропонують автоматично відкрити право на мототранспорт

14:51, 22 травня 2026
В Україні пропонують дозволити водіям категорії «В» керувати мототранспортом без категорії А.
В Україні закликають дозволити водіям категорії «В» зі стажем понад 5 років автоматично отримувати право на керування малопотужним мототранспортом без складання додаткових іспитів.

Ініціатива передбачає надання права на керування мототранспортом з об’ємом двигуна до 200 куб. см або потужністю до 3 кВт для водіїв із відкритою категорією «В» та стажем керування понад п’ять років.

Автор петиції 41/009952-26еп зазначає, що схожі норми вже діють у низці країн ЄС, зокрема у Польща, Іспанія та Італія. На його думку, це сприяє мобільності населення та адаптації українського законодавства до європейських стандартів.

Також у зверненні наголошується, що водії зі стажем понад п’ять років уже мають достатній досвід керування, добре знають правила дорожнього руху та вміють взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху.

Окремо пропонується, щоб право на керування таким транспортом автоматично відображалося у застосунку Дія після досягнення необхідного стажу. Водночас водії зможуть за бажанням звернутися до сервісних центрів МВС для отримання нового фізичного посвідчення з відповідною категорією.

У петиції також зазначається, що офіційна заміна посвідчення може забезпечити додаткові надходження до бюджету та допоможе ліквідувати тіньові схеми отримання категорій А1 та А.

Автор ініціативи підкреслює, що спрощення доступу до керування мототранспортом не скасовує вимог безпеки. Зокрема, йдеться про обов’язкову реєстрацію транспортних засобів, наявність автоцивілки та використання захисних шоломів водієм і пасажиром.

На думку автора петиції, реалізація такої ініціативи також сприятиме розвитку ринку легкого транспорту, зменшенню навантаження на дороги та розвитку міської мобільності.

Україна посвідчення водія петиція транспорт

