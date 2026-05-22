Водителям категории «В» со стажем 5 лет предлагают автоматически открыть право на мототранспорт

В Украине предлагают разрешить водителям категории «В» управлять мототранспортом без категории А.

В Украине призывают разрешить водителям категории «В» со стажем более 5 лет автоматически получать право на управление маломощным мототранспортом без сдачи дополнительных экзаменов.

Инициатива предусматривает предоставление права на управление мототранспортом с объемом двигателя до 200 куб. см или мощностью до 3 кВт для водителей с открытой категорией "В" и стажем управления более пяти лет.

Автор петиции №41/009952-26эп отмечает, что подобные нормы уже действуют в ряде стран ЕС, в частности в Польша, Испания и Италия. По его мнению, это способствует мобильности населения и адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.

Также в обращении отмечается, что водители со стажем более пяти лет уже обладают достаточным опытом управления, хорошо знают правила дорожного движения и умеют взаимодействовать с другими участниками дорожного движения.

Отдельно предлагается, чтобы право на управление таким транспортом автоматически отображалось в приложении Действие после достижения необходимого стажа. В то же время, водители смогут по желанию обратиться в сервисные центры МВД для получения нового физического удостоверения с соответствующей категорией.

В петиции отмечается, что официальная замена удостоверения может обеспечить дополнительные поступления в бюджет и поможет ликвидировать теневые схемы получения категорий А1 и А.

Автор инициативы подчеркивает, что упрощение доступа к управлению мототранспортом не отменяет требований безопасности. В частности, речь идет об обязательной регистрации транспортных средств, наличии автогражданки и использовании защитных шлемов водителем и пассажиром.

По мнению автора петиции, реализация такой инициативы будет способствовать развитию рынка легкого транспорта, уменьшению нагрузки на дороги и развитию городской мобильности.

