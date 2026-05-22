Мужчина прожил в квартире 15 лет, но суд постановил выселить его без предоставления другого жилья: в чем причина

В Запорожье мужчина более 15 лет проживал в квартире после смерти ее владелицы, однако суд пришел к выводу, что он заселился туда без законных оснований.

Днепровский районный суд города Запорожья рассмотрел дело № 334/1344/25 по иску Запорожского городского совета к жителю квартиры и ОСМД об устранении препятствий в пользовании и распоряжении коммунальным имуществом путем выселения и снятия с регистрационного учета. Суд исследовал обстоятельства заселения лица в квартиру, которая после смерти владелицы была признана выморочным наследством и передана в коммунальную собственность территориальной громады.

Суть дела

Суд установил, что после смерти владелицы квартиры ОСМД обратилось в городской совет с заявлением о принятии мер по поиску наследников или передаче жилья в собственность территориальной громады как выморочного наследства. По результатам проверки было подтверждено, что умершая полностью выплатила пай за квартиру и приобрела право собственности на нее. В дальнейшем Ленинский районный суд Запорожья признал квартиру выморочным наследством, а право коммунальной собственности на жилье было зарегистрировано за Запорожской городской территориальной громадой.

Во время проверки городской совет установил, что еще в 2010 году после смерти владелицы в квартире был зарегистрирован мужчина, который фактически продолжал там проживать. Из предоставленных ОСМД документов следовало, что между ЖСК и этим лицом был заключен договор на проживание в так называемой «служебной квартире».

Вместе с тем городской совет указывал, что квартира никогда не приобретала статус служебного жилья, не находилась в распоряжении кооператива, а потому правление ЖСК не имело полномочий распоряжаться ею после смерти владелицы. Истец также подчеркивал, что регистрация места жительства ответчика была осуществлена на основании документа, который не соответствовал требованиям жилищного законодательства.

Ответчик пояснил, что длительное время работал в ЖСК и по предложению председателя кооператива после смерти владелицы квартиры вселился в жилье, сделал ремонт и проживал там вместе с женой. Он отметил, что рассчитывал в будущем получить возможность выкупить квартиру, а другого жилья не имеет. Представитель ОСМД подтвердила, что решение о проживании ответчика в квартире принималось бывшим руководством кооператива, однако признала, что правовых оснований для проживания у него не было.

Выводы суда

Суд отметил, что порядок предоставления жилью статуса служебного помещения регулируется Жилищным кодексом Украины и Положением о порядке предоставления служебных жилых помещений и пользования ими в Украинской ССР. Согласно этим нормам служебное жилье может быть создано только на основании решения исполнительного комитета соответствующего совета, а вселение в такое помещение допускается исключительно на основании специального ордера. Суд установил, что исполнительный комитет Запорожского городского совета никогда не принимал решения о включении спорной квартиры в фонд служебного жилья, а специальный ордер ответчику не выдавался. Договор найма жилья также не заключался.

Суд пришел к выводу, что ответчик самовольно вселился в квартиру и пользовался ею без надлежащих правовых оснований. Отдельно суд обратил внимание, что при регистрации места жительства был использован договор о проживании в служебной квартире, хотя законодательство предусматривало необходимость специального ордера как единственного основания для регистрации в служебном жилье. По мнению суда, полномочия были превышены как со стороны председателя ЖСК, так и со стороны должностных лиц паспортного стола, которые осуществили регистрацию.

Оценивая заявленные требования, суд применил положения статей 317, 319, 321 и 391 Гражданского кодекса Украины, а также часть третью статьи 116 Жилищного кодекса Украины, которая предусматривает выселение лиц, самовольно занявших жилое помещение, без предоставления другого жилья. Суд также учел практику Верховного Суда и положения статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно права на жилье и критериев допустимости вмешательства в это право.

Суд подчеркнул, что право коммунальной собственности территориальной громады подлежит защите наравне с другими формами собственности, а пользование квартирой было получено без соблюдения процедуры, прямо предусмотренной жилищным законодательством.

При таких обстоятельствах суд признал наличие оснований для выселения ответчика из квартиры коммунальной собственности и снятия его с регистрационного учета. Иск Запорожского городского совета был удовлетворен полностью.

