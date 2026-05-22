Образование, жилье и трудоустройство: в Раде утвердили рекомендации по поддержке молодежи

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта утвердил рекомендации по поддержке молодежи в условиях военного положения, касающиеся обеспечения жильем, доступа к образованию, трудоустройству, поддержке молодых ветеранов и обновлению правил финансирования молодежных мероприятий.

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рассмотрел доработанный проект Рекомендаций слушаний на тему «Положение молодежи в Украине: вызовы и адаптация в условиях военного положения».

Документ был доработан подкомитетом по вопросам государственной молодежной политики с учетом предложений министерств, экспертов, молодежных и общественных организаций, а также участников комитетских слушаний. Все предложения были рассмотрены во время обсуждения.

В Рекомендации включили предложения для центральных и местных органов власти, органов местного самоуправления и Национального совета по вопросам молодежи относительно поддержки молодежи в условиях военного положения. В частности, они касаются обеспечения жильем, поддержки молодых ветеранов, развития человеческого капитала, доступа к образованию, трудоустройства и привлечения молодежи к восстановлению страны.

Отдельно участники заседания обратили внимание на необходимость обновления Порядка реализации программ и мероприятий государственной молодежной политики, утвержденного приказом Министерства молодежи и спорта №808 от 3 марта 2016 года. Во время обсуждения отмечалось, что действующие нормы нуждаются в пересмотре с учетом современных условий и актуального уровня расходов.

В Рекомендациях предлагается поручить Министерству молодежи и спорта совместно с Министерством финансов подготовить изменения к приказу №808, в частности относительно пересмотра расходов на питание участников мероприятий в соответствии с текущим уровнем цен. Также до 1 сентября 2026 года рекомендовано обновить порядок проведения мероприятий, в том числе в части формирования смет, планирования и закупок с учетом предложений молодежных и детских общественных организаций.

По результатам заседания Комитет принял решение утвердить Рекомендации слушаний. Документ планируют направить в Кабинет Министров Украины и органы местного самоуправления.

