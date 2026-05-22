В Украине утвердили новые показатели средней зарплаты для расчета пенсий

Показатели средней зарплаты для расчета пенсий выросли с начала года на 1300 гривен.

В Украине утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсий в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Какие цифры

за январь 2026 года показатель составляет 21 876,6 грн.;

за февраль 2026 года — 22 455,11 грн.;

за март 2026 года — 23 218,24 грн.

Эти показатели используются при расчете пенсионных выплат и определении коэффициента заработной платы для назначения пенсии.

Отметим, что ранее министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заявил, что вместо обязательной накопительной системы в Украине планируют ввести добровольную с «автозаписью».

По его словам, в рамках пенсионной реформы каждый работник будет автоматически включен в накопительный уровень системы с уплатой взносов.

В то же время за человеком сохранится право отказаться от этого. В случае отказа работник будет полагаться исключительно на солидарную систему.

«Похожая концепция действует в Польше. В целом опыт европейских коллег показывает, что обязательная накопительная система не является эффективной», — рассказал он.

По словам Улютина, уже прорабатываются варианты инвестирования средств, чтобы надежно защитить сбережения.

Кроме того, министерство смотрит на это оптимистично — рассчитывают на принятие соответствующего законопроекта Верховной Радой до конца 2026 года.

