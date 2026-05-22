  1. В Украине
  2. / Общество

В Украине утвердили новые показатели средней зарплаты для расчета пенсий

11:13, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Показатели средней зарплаты для расчета пенсий выросли с начала года на 1300 гривен.
В Украине утвердили новые показатели средней зарплаты для расчета пенсий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсий в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие цифры

  • за январь 2026 года показатель составляет 21 876,6 грн.;
  • за февраль 2026 года — 22 455,11 грн.;
  • за март 2026 года — 23 218,24 грн.

Эти показатели используются при расчете пенсионных выплат и определении коэффициента заработной платы для назначения пенсии.

Отметим, что ранее министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заявил, что вместо обязательной накопительной системы в Украине планируют ввести добровольную с «автозаписью».

По его словам, в рамках пенсионной реформы каждый работник будет автоматически включен в накопительный уровень системы с уплатой взносов.

В то же время за человеком сохранится право отказаться от этого. В случае отказа работник будет полагаться исключительно на солидарную систему.

«Похожая концепция действует в Польше. В целом опыт европейских коллег показывает, что обязательная накопительная система не является эффективной», — рассказал он.

По словам Улютина, уже прорабатываются варианты инвестирования средств, чтобы надежно защитить сбережения.

Кроме того, министерство смотрит на это оптимистично — рассчитывают на принятие соответствующего законопроекта Верховной Радой до конца 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

зарплата Украина Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кризис отводов и дефицит кадров: почему европейские стандарты правосудия не работают в Украине

Почему идеально прописанные европейские рекомендации относительно отводов и самоотводов судей разбиваются о практику Высшего совета правосудия и хронический кадровый голод.

Иностранцев в Украине обяжут сдавать платный экзамен по украинскому языку, а стоимость будет определять Кабинет Министров

В Украине предлагают изменить подход к языковой сертификации иностранцев.

Адвокатская монополия на гонорар успеха: почему суды не присуждают компенсацию за услуги юриста без свидетельства адвоката

Может ли сторона по делу рассчитывать на компенсацию расходов, если ее интересы защищал профессиональный юрист, но без адвокатского свидетельства.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Военный США избежал наказания из-за решения полиции использовать ChatGPT вместо переводчика

Суд закрыл дело в отношении военного США об отказе от освидетельствования на состояние опьянения, признав, что общение через ChatGPT вместо переводчика нарушило право иностранца на защиту.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]