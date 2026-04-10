Минсоцполитики готовит пенсионную реформу с накопительной системой и несколькими уровнями — Улютин

Денис Улютин сообщил об разработке модели пенсионной реформы, предусматривающей внедрение накопительной системы и нескольких уровней пенсионного обеспечения.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин рассказал о планах внедрения накопительного уровня пенсионной системы.

По его словам, в рамках пенсионной реформы всех работников будут автоматически подключать к накопительной системе с уплатой взносов. При этом граждане сохранят право отказаться от участия. В таком случае они будут и дальше полагаться исключительно на солидарную пенсионную систему.

«Похожая концепция действует в Польше. В целом опыт европейских коллег показывает, что обязательная накопительная система не является эффективной», — подчеркнул Денис Улютин.

В министерстве также работают над механизмами инвестирования средств, чтобы обеспечить надежную защиту пенсионных накоплений. По оптимистичному сценарию, соответствующий законопроект Верховная Рада может принять до конца текущего года.

Как будет выглядеть новая пенсионная реформа

Улютин сообщил, что сейчас прорабатывается модель пенсионной системы, которая будет состоять из нескольких элементов.

Первый компонент — базовая выплата после достижения определенного возраста, направленная на снижение уровня бедности среди пожилых людей, в частности тех, кто из-за низких доходов не смог сформировать достаточную пенсию. Ожидается, что новый подход позволит покрывать хотя бы базовые потребности этой категории.

Второй элемент — страховая часть пенсии, которая должна стать более прозрачной и справедливой. Ее размер будет напрямую зависеть от продолжительности трудового стажа и суммы уплаченных взносов, без привязки к году выхода на пенсию или среднему уровню заработной платы, сообщил Улютин в интервью Forbes.

Третий элемент — переход от специальных пенсий к профессиональным пенсионным программам. Предполагается, что досрочный выход на пенсию и другие дополнительные выплаты будут обеспечиваться в рамках профессиональных схем, а не финансироваться из солидарной системы, что позволит четко разграничить эти механизмы.

