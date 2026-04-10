  В Украине

Минсоцполитики готовит пенсионную реформу с накопительной системой и несколькими уровнями — Улютин

18:59, 10 апреля 2026
Денис Улютин сообщил об разработке модели пенсионной реформы, предусматривающей внедрение накопительной системы и нескольких уровней пенсионного обеспечения.
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин рассказал о планах внедрения накопительного уровня пенсионной системы.

По его словам, в рамках пенсионной реформы всех работников будут автоматически подключать к накопительной системе с уплатой взносов. При этом граждане сохранят право отказаться от участия. В таком случае они будут и дальше полагаться исключительно на солидарную пенсионную систему.

«Похожая концепция действует в Польше. В целом опыт европейских коллег показывает, что обязательная накопительная система не является эффективной», — подчеркнул Денис Улютин.

В министерстве также работают над механизмами инвестирования средств, чтобы обеспечить надежную защиту пенсионных накоплений. По оптимистичному сценарию, соответствующий законопроект Верховная Рада может принять до конца текущего года.

Как будет выглядеть новая пенсионная реформа

Улютин сообщил, что сейчас прорабатывается модель пенсионной системы, которая будет состоять из нескольких элементов.

Первый компонент — базовая выплата после достижения определенного возраста, направленная на снижение уровня бедности среди пожилых людей, в частности тех, кто из-за низких доходов не смог сформировать достаточную пенсию. Ожидается, что новый подход позволит покрывать хотя бы базовые потребности этой категории.

Второй элемент — страховая часть пенсии, которая должна стать более прозрачной и справедливой. Ее размер будет напрямую зависеть от продолжительности трудового стажа и суммы уплаченных взносов, без привязки к году выхода на пенсию или среднему уровню заработной платы, сообщил Улютин в интервью Forbes.

Третий элемент — переход от специальных пенсий к профессиональным пенсионным программам. Предполагается, что досрочный выход на пенсию и другие дополнительные выплаты будут обеспечиваться в рамках профессиональных схем, а не финансироваться из солидарной системы, что позволит четко разграничить эти механизмы.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для расторжения брака

В Раду подали обновлённый проект Гражданского кодекса без норм о репродуктивных основаниях для расторжения брака.

Штрафы и цифровой контроль: правительство и Рада по-разному видят подход к финансовым нарушениям

В Верховной Раде подчеркивают необходимость сбалансировать штрафы и повысить эффективность финансового контроля через цифровизацию.

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

