Мінсоцполітики готує пенсійну реформу з накопичувальною системою та кількома рівнями — Улютін

Денис Улютін повідомив про опрацювання моделі пенсійної реформи, яка передбачає впровадження накопичувальної системи та кількох рівнів пенсійного забезпечення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін розповів про плани щодо запровадження накопичувального рівня пенсійної системи.

За його словами, у межах пенсійної реформи всіх працівників автоматично підключатимуть до накопичувальної системи зі сплатою внесків. Водночас громадяни матимуть можливість відмовитися від участі. У такому разі вони й надалі покладатимуться лише на солідарну пенсійну систему.

«Схожа концепція діє в Польщі. Загалом досвід європейських колег показує, що обовʼязкова накопичувальна система не є ефективною», — наголосив Денис Улютін.

У міністерстві також працюють над механізмами інвестування коштів, щоб забезпечити надійний захист пенсійних заощаджень. За оптимістичним сценарієм, відповідний законопроєкт Верховна Рада може ухвалити до кінця цього року.

Як виглядатиме нова пенсійна реформа

Улютін повідомив, що наразі опрацьовується модель пенсійної системи, яка складатиметься з кількох елементів.

Перший компонент — базова виплата після досягнення визначеного віку, яка покликана зменшити рівень бідності серед літніх людей, зокрема тих, хто через низькі доходи не зміг сформувати достатню пенсію. Очікується, що новий підхід дозволить покрити хоча б базові потреби цієї категорії.

Другий складник — страхова частина пенсії, яка має стати більш зрозумілою та справедливою. Її розмір безпосередньо залежатиме від тривалості трудового стажу та суми сплачених внесків, без прив’язки до року виходу на пенсію чи середньої зарплати, повідомив Улютін в інтерв’ю Forbes.

Третій напрям — перехід від спеціальних пенсій до професійних пенсійних програм. Передбачається, що достроковий вихід на пенсію та інші додаткові виплати фінансуватимуться саме в межах професійних схем, а не за рахунок солідарної системи, що дозволить чітко розмежувати ці механізми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.