РАУ вимагає повернути адвокатам право користуватися власними ноутбуками під час відвідування СІЗО

Рада адвокатів заявила, що заборона на використання власних ноутбуків у СІЗО загрожує праву на захист та конфіденційності адвокатської діяльності.

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Рада адвокатів України виступила із заявою щодо змін до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, які обмежують використання адвокатами власної комп’ютерної техніки під час надання правничої допомоги окремим категоріям ув’язнених та засуджених.

Підставою для звернення став наказ Міністерства юстиції від 11 травня 2026 року №1209/5, зареєстрований у Мін’юсті за №647/46041.

Документом встановлено, що в умовах воєнного стану адвокатам та іншим особам, які надають правничу допомогу підозрюваним або обвинуваченим у злочинах проти основ національної безпеки України, заборонено проносити до СІЗО комп’ютерну техніку. Для роботи з електронними матеріалами пропонується використовувати комп’ютери, що перебувають на балансі установ виконання покарань.

Мін’юст заборонив адвокатам проносити ноутбуки до СІЗО у справах щодо нацбезпеки

В адвокатському самоврядуванні наголошують, що йдеться не про технічні зміни режиму доступу, а про зміну умов реалізації права на захист для окремої категорії осіб. На думку Ради адвокатів України, запроваджені обмеження безпосередньо впливають на спосіб надання професійної правничої допомоги у кримінальному провадженні.

У заяві зазначається, що сучасний захист у кримінальних справах передбачає роботу з електронними матеріалами провадження, цифровими доказами, правовими базами даних, експертними висновками та великими масивами інформації. Тому позбавлення адвоката можливості використовувати власну техніку може вплинути на якість та ефективність захисту.

Адвокати заявили про ризики порушення адвокатської таємниці

Одним із головних аргументів Ради адвокатів України є загроза конфіденційності. У заяві наголошується, що використання комп’ютерної техніки, яка належить слідчому ізолятору та перебуває під контролем його адміністрації, створює ризики доступу сторонніх осіб до матеріалів захисту. Це може стосуватися як електронних документів і процесуальних матеріалів, так і тимчасових файлів, журналів доступу, метаданих та іншої інформації, що становить адвокатську таємницю.

У РАУ підкреслили, що для порушення гарантій адвокатської діяльності достатньо вже самого факту створення умов, за яких конфіденційність залежить не від адвоката і клієнта, а від технічних можливостей та організаційних рішень адміністрації СІЗО.

Рада адвокатів послалася на Конституцію та рішення КСУ

У документі нагадується, що стаття 59 Конституції України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу, а стаття 64 не дозволяє обмежувати це право навіть під час воєнного або надзвичайного стану. Також наведено правову позицію Конституційного Суду України, який раніше визначив право на правову допомогу як невід’ємне конституційне право людини.

Крім того, адвокатське самоврядування звернуло увагу, що права і свободи людини та гарантії їх реалізації визначаються виключно законами, а не підзаконними нормативними актами.

РАУ вимагає переглянути наказ Мін’юсту

У заяві зазначено, що до внесення змін адвокатам дозволялося проносити до СІЗО ноутбуки та інші технічні засоби після режимного огляду без ознайомлення зі змістом документів. Саме такий підхід, на думку Ради адвокатів України, забезпечував баланс між вимогами безпеки та гарантіями права на захист.

У зв’язку з цим Рада адвокатів України закликала Міністерство юстиції переглянути наказ №1209/5 та повернути порядок, який дозволяє використовувати власну комп’ютерну техніку після відповідного контролю. Також до оцінки нових правил закликали Кабінет Міністрів, профільні комітети Верховної Ради, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Офіс Генерального прокурора.

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