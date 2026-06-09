Суд отменил приговор по делу об избиении во Львовской области, поскольку эксперт самостоятельно собирал материалы для проведения экспертизы

ВС пришел к выводу, что если судебно-медицинская экспертиза проведена на основании документов, которые эксперт получил самостоятельно, такое доказательство может быть признано недопустимым.

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В постановлении по делу № 455/906/22 от 28 мая 2026 года Верховный Суд в составе Кассационного уголовного суда рассмотрел вопрос допустимости заключения судебно-медицинской экспертизы, при подготовке которой эксперт самостоятельно получил медицинскую документацию потерпевшего.

Практическое значение этого решения заключается в подтверждении процессуального запрета для экспертов самостоятельно собирать материалы, необходимые для проведения экспертизы. Верховный Суд фактически подчеркнул, что соблюдение процедуры получения исходных данных для экспертного исследования является обязательным условием допустимости такого доказательства.

Обстоятельства дела

Местный суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 122 УК Украины.

Суд установил, что во время конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений обвиняемый нанес потерпевшему удар кулаком в глаз, от которого тот упал на землю, после чего еще несколько раз ударил его палкой по туловищу и спине. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения, а также телесные повреждения средней тяжести.

По приговору суда лицу было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с освобождением от его отбывания с испытанием. Также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего и взыскано 40 000 грн морального вреда.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В кассационной жалобе защитник утверждал, что заключение судебно-медицинской экспертизы является недопустимым доказательством, поскольку эксперт использовал медицинскую документацию, которую получил самостоятельно, без надлежащего процессуального оформления и без предоставления ее следователем либо потерпевшим.

Позиция Верховного Суда

Фактически заключение судебно-медицинской экспертизы было одним из ключевых доказательств для установления характера и степени тяжести телесных повреждений потерпевшего.

ВС указал, что согласно ч. 1 ст. 86 УПК доказательство признается допустимым, если оно получено в порядке, установленном этим Кодексом.

Вместе с тем, как следует из журнала судебного заседания и технической записи к нему, с целью уточнения обстоятельств и оснований проведения экспертного исследования, по ходатайству стороны защиты в судебном заседании был допрошен эксперт, который указал, что самостоятельно получил историю болезни, тогда как следователь либо потерпевший медицинскую документацию для проведения экспертизы ему не предоставляли.

Суд подчеркнул прямые законодательные ограничения относительно полномочий эксперта.

ВС обратил внимание, что судами предыдущих инстанций не учтено, что в соответствии с ч. 4 ст. 69 УПК эксперт не имеет права по собственной инициативе собирать материалы для проведения экспертизы. Эксперт может отказаться от дачи заключения, если предоставленных ему материалов недостаточно для выполнения возложенных на него обязанностей. Заявление об отказе должно быть мотивированным.

Также Суд отметил, что заключение должно основываться на сведениях, которые эксперт воспринимал непосредственно либо которые стали ему известны во время исследования материалов, предоставленных для проведения исследования.

Эксперт дает заключение от своего имени и несет за него личную ответственность.

Отдельно Верховный Суд сослался на Закон Украины «О судебной экспертизе».

Суд решил, что по смыслу п. 1 ч. 3 ст. 14 Закона Украины «О судебной экспертизе» судебный эксперт не может самостоятельно собирать материалы, подлежащие исследованию, а также самостоятельно отбирать исходные данные для проведения судебной экспертизы.

Кассационный суд подчеркнул, что эксперт должен использовать только те материалы, которые предоставлены ему в предусмотренном законом порядке.

ВС указал, что, игнорируя указанное, местный суд, с чем безосновательно согласился и суд апелляционной инстанции, не учел, что предписания законодательных норм содержат прямой запрет эксперту самостоятельно получать какие-либо документы/сведения/материалы для проведения экспертизы и обязывают его использовать для проведения исследования только те данные, которые предоставлены ему предусмотренным законом способом.

Суд пришел к выводу, что такие нарушения являются существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона.

Руководствуясь изложенным, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил приговор местного суда и постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Таким образом, данная правовая позиция Суда заключается в том, что если судебно-медицинская экспертиза проведена на основании документов, которые эксперт получил самостоятельно, такое доказательство может быть признано недопустимым.

Однако Верховный Суд не признал экспертизу недопустимой окончательно, а отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Использование экспертом документов, полученных им самостоятельно, ставит под сомнение допустимость экспертного заключения как доказательства.

Также читайте в материале «Судебно-юридической газеты» о другой правовой позиции Верховного Суда, согласно которой документы, добровольно переданные лицом следователю, могут признаваться допустимыми доказательствами в уголовном производстве.

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