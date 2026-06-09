Оправдательный приговор ВАКС: Защита должностного лица в деле КП «МПСС»

Управляющий партнер Letrado Николай Хахула доказал полную невиновность заместителя директора стратегического госпредприятия. Суд вынес оправдательный приговор по ст. 364 УК Украины.

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Высший антикоррупционный суд Украины вынес оправдательный приговор в отношении руководства КП «Морская поисково-спасательная служба». Правовая стратегия, которую реализовал управляющий партнер Letrado, стала весомым фактором успеха. Она базировалась на доказывании недоказанности версии прокурора, выявлении нарушений при начале досудебного расследования и обосновании недопустимости большинства ключевых доказательств обвинения.

Суть дела

В рамках дела, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) инкриминировала первому заместителю директора совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Обвинение утверждало, что заключение договоров оперативного лизинга транспорта в 2016–2017 годах (автомобили Volkswagen) было экономически невыгодным, должностные лица действовали вопреки интересам службы, что якобы нанесло государству ущерб на сумму 6,5 млн грн.

Производство было открыто по самому факту подписания договора. При этом прокуратура приравняла гипотетическую возможность переплаты в будущем к уже нанесенному реальному ущербу. В то же время во время следствия были допущены существенные процессуальные нарушения.

Стратегия защиты и ход процесса

Линия защиты была построена на фундаментальных принципах уголовного права, в частности на стандарте доказывания «вне разумного сомнения» и детальном анализе хозяйственного законодательства:

Опровержение материального состава преступления: Защита доказала, что обвинение базировалось на гипотетических расчетах будущих периодов, тогда как ст. 364 УК Украины требует наличия реального, фактически причиненного ущерба на момент совершения действия. Более того, после подписания дополнительного договора дарения весь транспорт в итоге перешел в собственность предприятия безвозмездно. Суд полностью согласился с этими аргументами, отметив в приговоре, что «потенциальные убытки» не могут быть основанием для уголовной ответственности.

Судебная арифметика: чистая разница между фактически уплаченными по договору деньгами и реальной стоимостью имущества по оценке экспертизы составила 78 500,76 грн (или 129 745,76 грн от первоначальной стоимости имущества). Однако даже эти цифры не являются чистыми убытками, ведь они не учитывают экономической целесообразности самого контракта и сопутствующих обязательных расходов предприятия (страхование, государственная регистрация и т.д.).

Экономическая оправданность действий: Благодаря анализу внутренних документов и допросу свидетелей, суду продемонстрировано, что оперативный лизинг воспринимался руководством как единственный инструмент для сохранения операционной деятельности в условиях дефицита капитальных инвестиций.

Благодаря анализу внутренних документов и допросу свидетелей, суду продемонстрировано, что оперативный лизинг воспринимался руководством как единственный инструмент для сохранения операционной деятельности в условиях дефицита капитальных инвестиций. Отсутствие преступного умысла: Защита предоставила доказательства, что подписанию договора предшествовало легитимное коллегиальное решение тендерного комитета, в состав которого подзащитная не входила. Сам проект договора прошел полную процедуру внутреннего комплаенса и был завизирован руководителями профильных подразделений. Допрошенные свидетели подтвердили отсутствие какого-либо давления со стороны руководства, а временное замещение директора во время его служебных командировок было стандартной управленческой практикой. Более того, именно по инициативе заместителя руководителя, еще до начала каких-либо следственных действий, был инициирован судебный иск против лизингодателя, который позволил оптимизировать лизинговые выплаты и уменьшить финансовые обязательства по договору. Это окончательно доказало полное отсутствие частного или корыстного интереса, что автоматически исключает состав преступления.

В судебном заседании защита инициировала исключение ключевых доказательств обвинения (тендерной документации и копий контрактов) на основании ст. 99 УПК Украины, поскольку следствие предоставило суду незаверенные надлежащим образом копии документов, а их оригиналы так и не были исследованы. Впрочем, ВАКС не давал отдельной оценки этим доказательствам на предмет допустимости, поскольку они вообще не принимались судом во внимание из-за отсутствия состава правонарушения.

Результат

Коллегия судей ВАКС полностью оправдала подзащитную в связи с недоказанностью в ее действиях состава уголовного правонарушения. Благодаря последовательной стратегии защиты, суд применил наивысший стандарт доказывания «вне разумного сомнения» и вынес полный оправдательный приговор в деле № 991/2018/21.

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