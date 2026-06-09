Виправдувальний вирок ВАКС: Захист посадової особи у справі КП «МПРС»

Керівний партнер Letrado Микола Хахула довів повну невинуватість заступниці директора стратегічного держпідприємства. Суд ухвалив виправдувальний вирок за ст. 364 КК України.

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Вищий антикорупційний суд України ухвалив виправдовувальний вирок щодо керівництва КП «Морська пошуково-рятувальна служба». Правова стратегія, яку реалізував керівний партнер Letrado, стала вагомим фактором успіху. Вона базувалася на доведенні недоведеності версії прокурора, виявленні порушень під час початку досудового розслідування та обґрунтуванні недопустимості більшості ключових доказів обвинувачення.

Суть справи

У межах справи, спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) інкримінувала першій заступниці директора вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувачення стверджувало, що укладення договорів оперативного лізингу транспорту у 2016–2017 роках (автомобілі Volkswagen) було економічно невигідним, посадові особи діяли всупереч інтересам служби, що нібито завдало державі збитків на суму 6,5 млн грн.

Провадження було відкрите за самим фактом підписання договору. При цьому прокуратура прирівняла гіпотетичну можливість переплати у майбутньому до вже завданої реальної шкоди. Водночас під час слідства були допущені суттєві процесуальні порушення.

Стратегія захисту та хід процесу

Лінія захисту була побудована на фундаментальних принципах кримінального права, зокрема на стандарті доказування «поза розумним сумнівом» та детальному аналізі господарського законодавства:

Спростування матеріального складу злочину: Захист довів, що обвинувачення базувалося на гіпотетичних розрахунках майбутніх періодів, тоді як ст. 364 КК України вимагає наявності реальної, фактично заподіяної шкоди на момент вчинення дії. Ба більше, після підписання додаткового договору дарування весь транспорт у підсумку перейшов у власність підприємства безоплатно. Суд повністю погодився з цими аргументами, зазначивши у вироку, що «потенційні збитки» не можуть бути підставою для кримінальної відповідальності.

Судова арифметика: чиста різниця між фактично сплаченими за договором грошима та реальною вартістю майна за оцінкою експертизи становила 78 500,76 грн (або 129 745,76 грн від первинної вартості майна). Проте навіть ці цифри не є чистими збитками, адже вони не враховують економічної доцільності самого контракту та супутніх обов'язкових витрат підприємства (страхування, державна реєстрація тощо).

Економічна виправданість дій: Завдяки аналізу внутрішніх документів та допиту свідків, суду продемонстровано, що оперативний лізинг сприймався керівництвом як єдиним інструментом для збереження операційної діяльності в умовах дефіциту капітальних інвестицій.

Завдяки аналізу внутрішніх документів та допиту свідків, суду продемонстровано, що оперативний лізинг сприймався керівництвом як єдиним інструментом для збереження операційної діяльності в умовах дефіциту капітальних інвестицій. Відсутність злочинного умису: Захист надав докази, що підписанню договору передувало легітимне колегіальне рішення тендерного комітету, до складу якого підзахисна не входила. Сам проєкт договору пройшов повну процедуру внутрішнього комплаєнсу та був завізований керівниками профільних підрозділів. Допитані свідки підтвердили відсутність будь-якого тиску з боку керівництва, а тимчасове заміщення директора під час його службових відряджень було стандартною управлінською практикою. Ба більше, саме за ініціативи заступниці керівника, ще до початку будь-яких слідчих дій, було ініційовано судовий позов проти лізингодавця, який дозволив оптимізувати лізингові виплати та зменшити фінансові зобов'язання за договором. Це остаточно довело повну відсутність приватного чи корисливого інтересу, що автоматично виключає склад злочину.

У судовому засіданні захист ініціював виключення ключових доказів обвинувачення (тендерної документації та копій контрактів) на підставі ст. 99 КПК України, оскільки слідство надало суду незавірені належним чином копії документів, а їхні оригінали так і не були досліджені. Втім, ВАКС не надавала окремої оцінки цим доказам на предмет допустимості, оскільки вони взагалі не бралися судом до уваги через відсутність складу правопорушення.

Результат

Колегія суддів ВАКС повністю виправдала підзахисну у зв'язку з недоведеністю в її діях складу кримінального правопорушення. Завдяки послідовній стратегії захисту, суд застосував найвищий стандарт доказування «поза розумним сумнівом» і ухвалив повний виправдувальний вирок у справі № 991/2018/21.

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