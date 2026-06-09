Законопроєкти щодо теплопостачання, бюджету та декларацій доброчесності суддів: що розгляне Рада 9 червня

Рада також планує розглянути проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів.

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У вівторок, 9 червня, відбудеться засідання Верховної Ради, на якому народні депутати планують розглянути низку законопроєктів.

Серед яких:

Друге читання

№15111-д — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів

№15224 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони

№15167 — Проєкт Закону про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету

№14067 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання

№14174 — Проєкт Закону про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України

№13165-2 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді

Перше читання

№14345 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" щодо відновлення дії його окремих норм, особливостей їх застосування під час дії правового режиму воєнного стану та удосконалення проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання

№14345-1 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" щодо особливостей застосування його положень під час дії правового режиму воєнного стану та вдосконалення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15024 — Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва та особливостей застосування процедур банкрутства для державних підприємств та/або господарських товариств щодо яких прийнято рішення про приватизацію

Друге читання

№9364 — Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів

Повторне перше читання

№13676 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо утворення Міжвідомчої координаційної комісії у сфері боротьби з організованою злочинністю (Національного координатора)

№13604 — Проєкт Закону про надання на ринку та використання біоцидних продуктів

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