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Законопроекты о теплоснабжении, бюджете и декларациях добропорядочности судей: что рассмотрит Рада 9 июня

11:29, 9 июня 2026
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Рада также планирует рассмотреть проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров.
Законопроекты о теплоснабжении, бюджете и декларациях добропорядочности судей: что рассмотрит Рада 9 июня
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Во вторник, 9 июня, состоится заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов.

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Среди них:

Второе чтение

№15111-д — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложения таких доходов

№15224 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны

№15167 — Проект Закона о внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления военного сбора в специальный фонд государственного бюджета

№14067 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения

№14174 — Проект Закона о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины

№13165-2 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно совершенствования деклараций добропорядочности судей и семейных связей судьи

Первое чтение

№14345 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» относительно восстановления действия его отдельных норм, особенностей их применения во время действия правового режима военного положения и совершенствования проведения мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования

№14345-1 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» относительно особенностей применения его положений во время действия правового режима военного положения и совершенствования мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования

Для включения в повестку дня и принятия решения

№15024 — Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенного производства по делам о банкротстве (неплатежеспособности) для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства, а также особенностей применения процедур банкротства для государственных предприятий и/или хозяйственных обществ, в отношении которых принято решение о приватизации

Второе чтение

№9364 — Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров

Повторное первое чтение

№13676 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» относительно создания Межведомственной координационной комиссии в сфере борьбы с организованной преступностью (Национального координатора)

№13604 — Проект Закона о предоставлении на рынке и использовании биоцидных продуктов.

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судья Верховная Рада Украины законопроект

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