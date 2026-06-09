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У границы с Румынией обнаружили тело мужчины

11:17, 9 июня 2026
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Погибшего нашли в труднодоступной горной местности на расстоянии около 3,5 километра от государственной границы.
У границы с Румынией обнаружили тело мужчины
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В понедельник, 8 июня, пограничный наряд отдела пограничной службы «Деловое» Мукачевского пограничного отряда обнаружил тело неизвестного мужчины. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

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«Погибшего нашли в труднодоступной горной местности на расстоянии около 3,5 километра от государственной границы», — заявили в ведомстве.

На место происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.

«Призываем граждан не подвергать себя опасности и воздерживаться от самостоятельного передвижения в труднодоступных приграничных районах. Горная местность, особенно при неблагоприятных погодных условиях, может представлять угрозу для жизни и здоровья», — добавили в Госпогранслужбе Украины.

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Румыния пограничники Государственная пограничная служба

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