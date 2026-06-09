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Ежегодный отпуск перед или после декрета: какие гарантии предусматривает закон

14:20, 9 июня 2026
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Женщины имеют право использовать ежегодный основной и дополнительный отпуска как перед отпуском по беременности и родам, так и после его завершения.
Ежегодный отпуск перед или после декрета: какие гарантии предусматривает закон
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Предоставление работникам ежегодного оплачиваемого отпуска является одной из форм реализации права на отдых, гарантированного статьей 45 Конституции Украины.

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Вместе с тем законодательство предусматривает отдельные категории работников, которым ежегодные отпуска по их желанию предоставляются в удобное для них время. Так, в соответствии с частью 13 статьи 10 Закона Украины «Об отпусках» №504/96-ВР женщины имеют право получить ежегодный отпуск перед отпуском в связи с беременностью и родами либо после его окончания.

Таким образом, в случае предоставления работнице отпуска в связи с беременностью и родами работодатель обязан по ее заявлению присоединить к такому отпуску ежегодный основной и дополнительный отпуска, даже если они предоставляются вне утвержденного графика отпусков. Это право не зависит от продолжительности работы сотрудницы на предприятии, в учреждении или организации в текущем рабочем году, напоминает Федерация профессиональных союзов Украины.

Ежегодный основной и дополнительный отпуска могут быть предоставлены как до начала отпуска в связи с беременностью и родами, так и после его окончания. Для оформления таких отпусков работодатель должен издать соответствующий приказ или распоряжение.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд разъяснил порядок выплаты работнице суда денежной помощи к части ежегодного основного отпуска.

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Украина отпуск беременность и роды трудовые отношения

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