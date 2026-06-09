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Щорічна відпустка перед або після декрету: які гарантії передбачає закон

14:20, 9 червня 2026
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Жінки мають право використати щорічну основну та додаткову відпустки як перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, так і після її завершення.
Щорічна відпустка перед або після декрету: які гарантії передбачає закон
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Надання працівникам щорічної оплачуваної відпустки є однією з форм реалізації права на відпочинок, гарантованого статтею 45 Конституції України.

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Водночас законодавство передбачає окремі категорії працівників, яким щорічні відпустки за їхнім бажанням надаються у зручний для них час. Так, відповідно до частини 13 статті 10 Закону України «Про відпустки» №504/96-ВР, жінки мають право отримати щорічну відпустку перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після її завершення.

Таким чином, у разі надання працівниці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами роботодавець зобов’язаний за її заявою приєднати до такої відпустки щорічну основну та додаткову відпустки, навіть якщо вони надаються поза затвердженим графіком відпусток. Це право не залежить від тривалості роботи працівниці на підприємстві, в установі чи організації у поточному робочому році, нагадує Федерація професійних спілок України. 

Щорічні основна та додаткова відпустки можуть бути надані як до початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, так і після її закінчення. Для оформлення таких відпусток роботодавець повинен видати відповідний наказ або розпорядження.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд розʼяснив порядок виплати працівниці суду грошової допомоги до частини щорічної основної відпустки.

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Україна відпустка вагітність та пологи трудові відносини

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