ВС розʼяснив порядок виплати працівниці суду грошової допомоги до частини щорічної основної відпустки

Працівниця зазначила, що відповідач протиправно не виплатив їй грошову допомогу до частини щорічної основної відпустки.

Працівниця суду просила виплатити їй грошову допомогу до частини щорічної основної відпустки, однак роботодавець відмовив. У постанові №П/811/1858/16 КАС ВС висловив позицію.

Обставини справи

Позивачка звернувся до суду з позовом до Кіровоградського окружного адміністративного суду, в якому просила визнати неправомірними дії відповідача в частині ненарахувавння та невиплати грошової допомоги до частини щорічної основної відпустки за період з 26 по 27 травня.

Суди попередніх інстанцій позов задоволили.

У касаційній скарзі відповідач вказав, що позивачка з минулого року перебувала у відпустці по догляду за дитиною, що свідчить про відсутність у неї фактично відпрацьованого часу. Крім того, поділ відпустки можливий лише за умови надання її безперервної частини тривалістю 14 календарних днів, а позивачка фактично не набула права на щорічну основну відпустку, а отже і поділ її на частини будь-якої тривалості з виплатою грошової допомоги є неможливим та неправомірним.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна грошова допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати, яка є гарантованою виплатою один раз на рік при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки за відповідний робочий рік.

Згідно з статтею 57 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» підставою для виплати грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати під час отримання щорічної відпустки визначено саме факт отримання працівником такої щорічної основної відпустки за відповідний рік. При цьому, наведені положення законодавства не пов’язують виплату такої грошової допомоги з тривалістю отриманої державним службовцем частини щорічної відпустки, а нормами чинного законодавства не встановлено заборони виплати вказаної допомоги під час отримання працівником відпустки, тривалістю менше 14 календарних днів.

Отже, у випадку поділу щорічної основної відпустки на частини грошова допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати виплачується за заявою працівника один раз на рік при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки, незалежно від кількості днів такої відпустки.

