ВС разъяснил порядок выплаты работнице суда денежной помощи к части ежегодного основного отпуска

Работница указала, что ответчик противоправно не выплатил ей денежную помощь к части ежегодного основного отпуска.

Работница суда просила выплатить ей денежную помощь к части ежегодного основного отпуска, однако работодатель отказал. В постановлении №П/811/1858/16 КАС ВС высказал позицию.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском к Кировоградскому окружному административному суду, в котором просила признать неправомерными действия ответчика в части неначисления и невыплаты денежной помощи к части ежегодного основного отпуска за период с 26 по 27 мая.

Суды предыдущих инстанций иск удовлетворили.

В кассационной жалобе ответчик указал, что истец с прошлого года находилась в отпуске по уходу за ребенком, что свидетельствует об отсутствии у нее фактически отработанного времени. Кроме того, разделение отпуска возможно лишь при условии предоставления его непрерывной части продолжительностью 14 календарных дней, а истец фактически не приобрела права на ежегодный основной отпуск, а следовательно, и его разделение на части любой продолжительности с выплатой денежной помощи является невозможным и неправомерным.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

При формировании фонда оплаты труда на соответствующий бюджетный год для каждого работника предусматривается одна денежная помощь в размере среднемесячной заработной платы, которая является гарантированной выплатой один раз в год при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска за соответствующий рабочий год.

Согласно статье 57 Закона Украины от 10 декабря 2015 года № 889-VIII «О государственной службе» основанием для выплаты денежной помощи в размере среднемесячной заработной платы во время получения ежегодного отпуска определен именно факт получения работником такого ежегодного основного отпуска за соответствующий год. При этом указанные положения законодательства не связывают выплату такой денежной помощи с продолжительностью полученной государственным служащим части ежегодного отпуска, а нормами действующего законодательства не установлено запрета на выплату указанной помощи при получении работником отпуска продолжительностью менее 14 календарных дней.

Следовательно, в случае разделения ежегодного основного отпуска на части денежная помощь в размере среднемесячной заработной платы выплачивается по заявлению работника один раз в год при предоставлении любой из частей ежегодного основного отпуска, независимо от количества дней такого отпуска.

