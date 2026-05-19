Законопроект о штрафах за ошибки в реестре военнообязанных может оказаться неэффективным — адвокаты

Адвокаты заявили, что новые санкции без доработки могут создать риски презумпции невиновности.

Адвокаты заявили, что без доработки новая норма об ответственности должностных лиц за нарушение правил воинского учета может стать неэффективной или создать риски нарушения принципов юридической определенности, пропорциональности и презумпции невиновности.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности получил замечания к законопроекту № 15115 от Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Документом предлагается установить штраф в размере 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан за «нарушение должностным лицом порядка ведения воинского учета призывников, военнообязанных или резервистов, что привело к постановке на такой учет лиц, которые согласно закону не подлежат постановке на воинский учет призывников, военнообязанных или резервистов».

Адвокаты обратили внимание, что надлежащее состояние военно-учетной документации имеет значение не только для комплектования войск, но и для защиты прав граждан. Речь идет, в частности, о предотвращении необоснованного задержания, ошибочного оповещения или неправомерной постановки на учет лиц, которые такому учету не подлежат. В то же время, по мнению адвокатов, в предложенной редакции законопроект содержит ряд технико-юридических и материально-правовых недостатков.

«Без доработки новая норма может стать неэффективной или создать риски нарушения принципов юридической определенности, пропорциональности и презумпции невиновности», — считают специалисты.

В частности, НААУ обратила внимание на неопределенность понятия «должностное лицо» для целей новой нормы. Ведение воинского учета предполагает участие различных субъектов: руководителя предприятия, работника кадровой службы, лица, ведущего учет работников, сотрудника по вопросам мобилизационной работы.

«Без уточнения субъекта ответственности будут возникать споры о том, чьи именно действия или бездействие привели к нарушению», — указали там.

Протоколы по ст. 210-1 КУоАП составляются уполномоченными должностными лицами ТЦК и СП. Если новую норму принять без изменений в ст. 255 КУоАП, может возникнуть ситуация, когда должностное лицо ТЦК должно составлять протокол в отношении должностного лица того же ТЦК. В НААУ считают, что в отношении должностных лиц ТЦК такие протоколы должны составлять сотрудники полиции.

Отдельно адвокаты отметили, что фиксированный размер штрафа лишает суд возможности учитывать характер правонарушения, форму вины, личность нарушителя, имущественное положение и другие обстоятельства дела.

Также необходимо обеспечить создание технических предпосылок для доказывания вины. Речь идет о фиксации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов данных о лице, совершающем регистрационное действие, дате, времени, типе действия и основании его совершения.

«Без такого «цифрового следа» доказать вину конкретного должностного лица во многих случаях будет сложно. Поэтому заключительные положения проекта должны обязать Минобороны обеспечить функционирование в реестре обязательной фиксации квалифицированной электронной подписи лица, совершающего регистрационное действие», — отметили юристы.

Таким образом, НААУ предлагает доработать законопроект комплексно: согласовать его с КУоАП, Законом «О воинской обязанности и военной службе», а также подзаконными актами.

