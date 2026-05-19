Законопроект о штрафах за ошибки в реестре военнообязанных может оказаться неэффективным — адвокаты

11:46, 19 мая 2026
Адвокаты заявили, что без доработки новая норма об ответственности должностных лиц за нарушение правил воинского учета может стать неэффективной или создать риски нарушения принципов юридической определенности, пропорциональности и презумпции невиновности.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности получил замечания к законопроекту № 15115 от Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Документом предлагается установить штраф в размере 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан за «нарушение должностным лицом порядка ведения воинского учета призывников, военнообязанных или резервистов, что привело к постановке на такой учет лиц, которые согласно закону не подлежат постановке на воинский учет призывников, военнообязанных или резервистов».

Адвокаты обратили внимание, что надлежащее состояние военно-учетной документации имеет значение не только для комплектования войск, но и для защиты прав граждан. Речь идет, в частности, о предотвращении необоснованного задержания, ошибочного оповещения или неправомерной постановки на учет лиц, которые такому учету не подлежат. В то же время, по мнению адвокатов, в предложенной редакции законопроект содержит ряд технико-юридических и материально-правовых недостатков.

«Без доработки новая норма может стать неэффективной или создать риски нарушения принципов юридической определенности, пропорциональности и презумпции невиновности», — считают специалисты.

В частности, НААУ обратила внимание на неопределенность понятия «должностное лицо» для целей новой нормы. Ведение воинского учета предполагает участие различных субъектов: руководителя предприятия, работника кадровой службы, лица, ведущего учет работников, сотрудника по вопросам мобилизационной работы.

«Без уточнения субъекта ответственности будут возникать споры о том, чьи именно действия или бездействие привели к нарушению», — указали там.

Протоколы по ст. 210-1 КУоАП составляются уполномоченными должностными лицами ТЦК и СП. Если новую норму принять без изменений в ст. 255 КУоАП, может возникнуть ситуация, когда должностное лицо ТЦК должно составлять протокол в отношении должностного лица того же ТЦК. В НААУ считают, что в отношении должностных лиц ТЦК такие протоколы должны составлять сотрудники полиции.

Отдельно адвокаты отметили, что фиксированный размер штрафа лишает суд возможности учитывать характер правонарушения, форму вины, личность нарушителя, имущественное положение и другие обстоятельства дела.

Также необходимо обеспечить создание технических предпосылок для доказывания вины. Речь идет о фиксации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов данных о лице, совершающем регистрационное действие, дате, времени, типе действия и основании его совершения.

«Без такого «цифрового следа» доказать вину конкретного должностного лица во многих случаях будет сложно. Поэтому заключительные положения проекта должны обязать Минобороны обеспечить функционирование в реестре обязательной фиксации квалифицированной электронной подписи лица, совершающего регистрационное действие», — отметили юристы.

Таким образом, НААУ предлагает доработать законопроект комплексно: согласовать его с КУоАП, Законом «О воинской обязанности и военной службе», а также подзаконными актами.

