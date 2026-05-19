Удар по deep strike: основатель Fire Point Денис Штиллерман обвинил ЦБК в задержке международных контрактов

По словам Дениса Штилермана, Центр противодействия коррупции задержал запуск европейского противобаллистического щита Freyja, рассылая иностранным послам документацию украинской компании Fire Point.

Центр противодействия коррупции оказался в центре внимания в связи с ситуацией вокруг возможного срыва стратегического оборонного проекта в Европе.

Соучредитель и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман, в интервью журналистке Янине Соколовой, сообщил, что представители организации якобы рассылали в посольства стран-партнеров техническую документацию изделий компании, сопровождая ее информацией, которую он назвал недостоверной.

По словам Дениса Штилермана, такие действия негативно повлияли на реализацию оборонного проекта и сотрудничество с международными партнерами, в частности, это затормозило запуск проекта Freyja — панъевропейского противобаллистического щита.

«ЦПК — это компания, которая распространяла по посольствам нашу конструкторскую документацию. Это недопустимые вещи. Они затормозили проект Freyja минимум на семь месяцев», — заявил Штилерман, говоря об информации, которая также была обнародована ЦПК в широком доступе.

Денис Штилерман утверждает, что из-за распространенной информации иностранные партнеры приостановили сотрудничество, а комплаенс-проверки затянули запуск программы, которую планировали начать в июне 2025 года. По его словам, фактический старт состоялся только в феврале после дополнительных проверок. Также представитель компании сообщил, что по этому поводу подано заявление в Службу безопасности Украины.

Отвечая на вопрос ведущей о причинах распространения такой информации, соучредитель и главный конструктор Fire Point заявил, что ему неизвестно, с какой целью это делалось.

«Я не знаю, зачем они это распространяли. Возможно, чтобы с нами не работали и чтобы не закупали нашу продукцию», — сказал он.

Денис Штилерман также привел пример сотрудничества с Норвегией, посольство которой, по его словам, также получило соответствующее письмо. По его словам, норвежская сторона проводила комплаенс-проверку компании, из-за чего реализация программы Freyja была отложена.

«Мы должны были начать программу Freyja в июне 2025 года, но стартовали только в феврале, потому что все это время продолжался комплаенс. И только после того, как к нам приехал премьер-министр Норвегии, ознакомился с производством и документами и дал сигнал начинать работу над панъевропейским перехватчиком, процесс сдвинулся с места. До этого все было на паузе», — заявил Денис Штилерман.

Комментируя расследование Центра противодействия коррупции в отношении него и компании Fire Point, Денис Штилерман заявил, что считает подобные действия необоснованными. «Очень странно, когда люди, называющие себя патриотами Украины, ведут кампанию против компании, чьи изделия используются военными для нанесения значительного ущерба России в контексте deep strike», — отметил Штилерман.

Напомним, Денис Штилерман — соучредитель, основной владелец и главный конструктор производителя беспилотников серии FP и ракеты «Фламинго» — ранее сообщал, что некоторое время проживал в России и имел российское гражданство, которое получил автоматически после распада Советского Союза. Впоследствии, по его словам, он был лишен гражданства на основании якобы неправомерного его приобретения. На тот момент он уже проживал в Украине.

Сейчас компания Fire Point заявляет о работе над проектом Freyja — совместной украинско-европейской инициативой по созданию противоракетной и противовоздушной системы обороны с открытой архитектурой. Запуск проекта ожидается в 2026–2027 годах.

Система должна работать на протоколе Link-16 — стандарте НАТО, который уже используется в Вооруженных силах Украины в системе Delta. Согласно заявлениям компании, вклад Украины предусматривает ракеты FP-7.x и пусковые установки производства Fire Point. Европейские партнеры, в свою очередь, должны обеспечить радиолокационные и командные компоненты.

Открытая архитектура системы, как отмечается, позволит проводить масштабирование, а стоимость одного перехвата должна быть ниже существующих аналогов. Ракета FP-7.x, по заявленным характеристикам, способна перехватывать ракеты типа «Искандер».

Автор: Володимир Право

