Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине переводы на личные банковские карты являются распространённым способом осуществления повседневных финансовых операций — от расчетов между физическими лицами до оплаты товаров и услуг. В то же время у части граждан возникает вопрос, могут ли регулярные поступления на счёт стать основанием для доначисления налогов со стороны контролирующих органов.

На самом деле в Украине нет отдельного «налога на переводы». Однако в определённых случаях налоговая действительно может заинтересоваться крупными или регулярными поступлениями на карту и доначислить налоги. Всё зависит не от самого факта перевода, а от происхождения средств и их характера.

Облагаются ли налогом все поступления на карту

Сам факт зачисления средств на банковскую карту не означает автоматического возникновения налогового обязательства. Налоговое законодательство исходит из принципа, что облагается именно доход физического лица. Если средства не являются доходом или с них уже были уплачены налоги, повторного налогообложения не происходит.

Вопрос налогообложения доходов физических лиц регулируется Налоговым кодексом Украины. В частности, статья 165 НКУ определяет перечень доходов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Согласно НКУ, не подлежат налогообложению:

суммы государственной и социальной материальной помощи, государственной помощи, компенсаций, стоимости социальных услуг и реабилитационной помощи;

денежные компенсации лицам с инвалидностью, помощь на детей с инвалидностью при реализации индивидуальных программ реабилитации;

пособие по беременности и родам;

другие выплаты и страховые суммы, получаемые из бюджетов или фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Однако риски налоговых доначислений могут возникнуть в случаях, когда поступления на банковские счета физического лица имеют признаки систематического дохода, но при этом не отражаются в налоговой отчетности и не облагаются налогом в установленном порядке.

Такие правоотношения регулируются статьёй 14.1.54 Налогового кодекса Украины, которая определяет понятие дохода как общей суммы любых доходов налогоплательщика, полученных в течение отчётного периода, а также нормами ст. 163 НКУ, устанавливающими объект налогообложения доходов физических лиц.

Объектом налогообложения являются все доходы физического лица, с которых должен уплачиваться налог.

Для резидента это: общий доход за месяц или год; доходы, полученные в Украине; доходы, полученные за рубежом.

Для нерезидента это: доходы из источников в Украине.



То есть налог может взиматься со всех доходов, которые получает человек, если они подпадают под налогообложение согласно Налоговому кодексу Украины.

Если поступления имеют признаки дохода от предпринимательской деятельности (в частности регулярность, однотипные назначения платежей, поступления от значительного числа лиц), контролирующий орган может расценить такие операции как получение налогооблагаемого дохода с соответствующей обязанностью декларирования.

Кроме того, подарки и денежная помощь также могут считаться доходом, и их налогообложение зависит от того, кто именно является дарителем и на каких условиях получены средства.

В соответствии со ст. 174 Налогового кодекса Украины, такие поступления могут либо не облагаться налогом, либо облагаться на льготных условиях, если они получены от членов семьи первой степени родства (родители, дети, муж или жена). В других случаях подарки в денежной или иной форме могут считаться доходом и облагаться по общей ставке — 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора в соответствии со ст. 164 НКУ.

Имеет ли налоговая доступ к банковским счетам

В таких случаях важно понимать, что налоговый контроль не означает автоматического доступа к финансовой информации граждан. Порядок получения данных о банковских счетах строго регламентирован законодательством и имеет установленные ограничения.

Информация о движении средств на банковских счетах является банковской тайной согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Налоговые органы не имеют автоматического доступа к счетам физических лиц.

В то же время банки обязаны осуществлять финансовый мониторинг в соответствии с Законом Украины №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». В случае выявления подозрительных финансовых операций банк имеет право и обязанность проверять клиента, запрашивать документы о происхождении средств, а также уведомлять уполномоченные органы.

Доступ к информации о счетах может быть предоставлен налоговым органам только в случаях и порядке, предусмотренных законом, в частности в рамках налоговой проверки или по решению суда.

В частности, налоговая может определить налоговые обязательства за прошлые периоды, если установит факт получения необложенного дохода. В таких случаях применяются нормы ст. 54 и ст. 102 Налогового кодекса Украины, которые позволяют контролирующему органу доначислять налоги и устанавливают сроки, в течение которых это может быть сделано.

Если налоговая докажет, что физическое лицо получало доход и не задекларировало его, ему могут доначислить налоговые обязательства. В частности, согласно ст. 167 НКУ, применяется ставка налога на доходы физических лиц в размере 18%, а также военный сбор в размере 5%. Помимо основной суммы налогов могут применяться штрафные санкции. Согласно ст. 123 НКУ, в случае занижения налогового обязательства предусмотрен штраф в размере 25% от суммы доначисленного налога, а при повторном нарушении — 50%.

Также в соответствии со ст. 129 НКУ начисляется пеня за каждый день просрочки.

Чаще всего такие ситуации возникают, когда лицо фактически осуществляет предпринимательскую деятельность через личную банковскую карту без регистрации в качестве ФЛП.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в судебной практике уже есть дела, где налоговая анализировала регулярные поступления на банковские карты физических лиц и обращалась в суд с требованием о взыскании неуплаченных налоговых обязательств.

В рамках одного из дел налоговым органом было установлено фактическое получение физическим лицом доходов, которые не были задекларированы. Налогоплательщик не предоставил доказательств, опровергающих выводы контролирующего органа, не подтвердил происхождение средств и не подал декларацию за соответствующий отчётный период (2023 год). При таких обстоятельствах суд согласился с позицией налоговой.

По результатам проверки налоговики пришли к выводу, что налогоплательщик получил доходы от других физических лиц в сумме 3 549 997 грн, не подал декларацию и не уплатил НДФЛ и военный сбор. На этом основании было доначислено:

более 638 тыс. грн налога на доходы физических лиц;

более 53 тыс. грн военного сбора;

также применены финансовые и административные штрафы.

В результате суд признал правомерным доначисление налоговых обязательств в размере 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а также штрафных санкций и пени, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

Таким образом, сам факт поступления средств на банковскую карту не является основанием для налогообложения. Налоговые последствия возникают только тогда, когда такие поступления соответствуют признакам дохода, определённым Налоговым кодексом Украины, и не были задекларированы или полежат налогообложению в установленном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.