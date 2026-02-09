Апелляционный суд подтвердил законность доначисления налогов за незадекларированные P2P-переводы

Речь идет почти о 3,6 млн грн переводов «с карты на карту», которые налогоплательщик не задекларировал.

Второй апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу физического лица на решение Полтавского окружного административного суда по делу об отмене налоговых уведомлений-решений, вынесенных по результатам проверки доходов за 2023 год.

Суть спора заключалась в том, что налоговый орган доначислил налог на доходы физических лиц и военный сбор, а также применил финансовые и административные санкции, исходя из того, что в 2023 году на банковские счета истца поступило почти 3,55 млн грн в виде P2P-переводов (переводов «с карты на карту»), которые не были задекларированы.

Обстоятельства дела №440/2032/25

В июле–августе 2024 года Главное управление ГНС в Полтавской области провело документальную внеплановую невыездную проверку физического лица за период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Основанием для проверки стала налоговая информация, полученная ГНС Украины от Национального банка Украины, о значительных объемах переводов между счетами физических лиц с использованием реквизитов электронных платежных средств.

По результатам проверки налоговый орган пришел к выводу, что налогоплательщик получал доходы от других физических лиц в сумме 3 549 997 грн, не подал декларацию о имущественном состоянии и доходах и не уплатил налог на доходы физических лиц и военный сбор. На этом основании были доначислены:

более 638 тыс. грн налога на доходы физических лиц;

более 53 тыс. грн военного сбора;

финансовые и административные штрафы за неподачу декларации и непредоставление информации по запросам налогового органа.

Налогоплательщик обжаловал эти решения, настаивая, что он не осуществлял хозяйственную деятельность, не предоставлял услуг, не имел договорных отношений с лицами, которые перечисляли средства, а сами поступления не являются доходом. Также он утверждал, что налоговый орган не установил реальное происхождение средств и не доказал их налогооблагаемый характер.

Выводы судов

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав выводы налогового органа обоснованными. Апелляционный суд с таким подходом согласился.

Коллегия судей указала, что налоговое законодательство позволяет контролирующим органам использовать налоговую информацию, в том числе от банков и Национального банка Украины, как надлежащее основание для проверок и выводов. Информация о движении средств по счетам налогоплательщика является допустимым доказательством как в налоговом контроле, так и в судебном процессе.

Суд подчеркнул: любые средства, которые поступают физическому лицу на банковский счет, считаются доходом, если налогоплательщик не докажет, что они относятся к необлагаемым, перечень которых прямо определен Налоговым кодексом. Именно на налогоплательщика возлагается обязанность предоставить объяснения и документы, подтверждающие иное происхождение средств либо их необлагаемый характер.

В данном деле истец не предоставил доказательств, которые опровергали бы выводы налогового органа, не подтвердил источники происхождения средств и не отрицал факт неподачи декларации за 2023 год. При таких обстоятельствах суд признал законными доначисления налога на доходы физических лиц, военного сбора и применение штрафных санкций.

Решение суда

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Полтавского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд.

