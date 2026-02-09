  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Апелляционный суд подтвердил законность доначисления налогов за незадекларированные P2P-переводы

19:36, 9 февраля 2026
Речь идет почти о 3,6 млн грн переводов «с карты на карту», которые налогоплательщик не задекларировал.
Апелляционный суд подтвердил законность доначисления налогов за незадекларированные P2P-переводы
Второй апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу физического лица на решение Полтавского окружного административного суда по делу об отмене налоговых уведомлений-решений, вынесенных по результатам проверки доходов за 2023 год.

Суть спора заключалась в том, что налоговый орган доначислил налог на доходы физических лиц и военный сбор, а также применил финансовые и административные санкции, исходя из того, что в 2023 году на банковские счета истца поступило почти 3,55 млн грн в виде P2P-переводов (переводов «с карты на карту»), которые не были задекларированы.

Обстоятельства дела №440/2032/25

В июле–августе 2024 года Главное управление ГНС в Полтавской области провело документальную внеплановую невыездную проверку физического лица за период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Основанием для проверки стала налоговая информация, полученная ГНС Украины от Национального банка Украины, о значительных объемах переводов между счетами физических лиц с использованием реквизитов электронных платежных средств.

По результатам проверки налоговый орган пришел к выводу, что налогоплательщик получал доходы от других физических лиц в сумме 3 549 997 грн, не подал декларацию о имущественном состоянии и доходах и не уплатил налог на доходы физических лиц и военный сбор. На этом основании были доначислены:

  • более 638 тыс. грн налога на доходы физических лиц;
  • более 53 тыс. грн военного сбора;
  • финансовые и административные штрафы за неподачу декларации и непредоставление информации по запросам налогового органа.

Налогоплательщик обжаловал эти решения, настаивая, что он не осуществлял хозяйственную деятельность, не предоставлял услуг, не имел договорных отношений с лицами, которые перечисляли средства, а сами поступления не являются доходом. Также он утверждал, что налоговый орган не установил реальное происхождение средств и не доказал их налогооблагаемый характер.

Выводы судов

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав выводы налогового органа обоснованными. Апелляционный суд с таким подходом согласился.

Коллегия судей указала, что налоговое законодательство позволяет контролирующим органам использовать налоговую информацию, в том числе от банков и Национального банка Украины, как надлежащее основание для проверок и выводов. Информация о движении средств по счетам налогоплательщика является допустимым доказательством как в налоговом контроле, так и в судебном процессе.

Суд подчеркнул: любые средства, которые поступают физическому лицу на банковский счет, считаются доходом, если налогоплательщик не докажет, что они относятся к необлагаемым, перечень которых прямо определен Налоговым кодексом. Именно на налогоплательщика возлагается обязанность предоставить объяснения и документы, подтверждающие иное происхождение средств либо их необлагаемый характер.

В данном деле истец не предоставил доказательств, которые опровергали бы выводы налогового органа, не подтвердил источники происхождения средств и не отрицал факт неподачи декларации за 2023 год. При таких обстоятельствах суд признал законными доначисления налога на доходы физических лиц, военного сбора и применение штрафных санкций.

Решение суда

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Полтавского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд.

налоговая апелляция апелляционные суды ГНС налоги

