Туристка с Мальдив привезла в Украину лихорадку Денге

Женщина вернулась во Львов с отдыха, а впоследствии у нее обнаружили вирус.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове у 24-летней женщины, недавно вернувшейся с Мальдив, диагностировали лихорадку Денге. Об этом сообщила генеральный директор Центра контроля и профилактики заболеваний Наталья Тимко-Иванченко.

Пациентка рассказала, что во время отдыха ее покусали комары. Симптомы заболевания включали высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, возможны также высыпания на коже.

Диагноз подтвердила вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья Украины. Женщина находилась на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

Тимко-Иванченко подчеркнула важность профилактики: во время путешествий в регионы с риском денге следует избегать укусов комаров, пользоваться репеллентами и обращаться к семейному врачу при первых симптомах. В случае резкого ухудшения состояния необходимо немедленно вызвать скорую помощь (103).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.