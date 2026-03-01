  1. В Украине

Туристка с Мальдив привезла в Украину лихорадку Денге

21:55, 1 марта 2026
Женщина вернулась во Львов с отдыха, а впоследствии у нее обнаружили вирус.
Во Львове у 24-летней женщины, недавно вернувшейся с Мальдив, диагностировали лихорадку Денге. Об этом сообщила генеральный директор Центра контроля и профилактики заболеваний Наталья Тимко-Иванченко.

Пациентка рассказала, что во время отдыха ее покусали комары. Симптомы заболевания включали высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, возможны также высыпания на коже.

Диагноз подтвердила вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья Украины. Женщина находилась на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

Тимко-Иванченко подчеркнула важность профилактики: во время путешествий в регионы с риском денге следует избегать укусов комаров, пользоваться репеллентами и обращаться к семейному врачу при первых симптомах. В случае резкого ухудшения состояния необходимо немедленно вызвать скорую помощь (103).

